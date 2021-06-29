明星運動會｜蕭正楠過關斬將射入首球　馬貫東被封「最驚喜球員」

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-29 14:17

無綫《明星運動會》足球項目日前圓滿結束，「優益Ｃ藍隊」、「怡寶綠隊」及「星火太陽能紅隊」各派精英球員上陣，以循環賽形式，每場每隊派出7位隊員出戰，各場分上、下場15分鐘賽事，中場休息5分鐘，中途可隨意替換隊員。賽果若出現打和，會以點球方式決勝負。球賽由香港足球隊前代表潘文迪擔任評述員，並邀得資深裁判員馬偉強、林浩明及趙廣華任裁判。

大會主持及評述員合照 (左起) 林盛斌、鍾志光、潘文迪、陳庭欣、崔建邦

徐榮、楊潮凱及黃子恆分別率領藍、綠、紅隊出戰，眾球員未懼天雨影響，在濕滑的球場上仍然激烈對抗，猛然進攻，盡全力發揮最佳表現，爭奪獎牌。首場出戰有綠隊對紅隊，熱愛足球的蕭正楠不負眾望，過關斬將為紅隊取得首個入球，之後他更以一敵二，協助隊友製造入球的機會，看得現場所有人都感到熱血沸騰。完成上半場後，蕭透露﹕「藍隊實力強勁，下場的對決相信會是一場硬仗」，他又落力與隊友商討對戰策略，希望下半場的表現會更出色。

蕭正楠不單贏得首名入球，還不時協助隊友製造攻擊機會。

綠隊隊長楊潮凱擅長「手榴彈」發球，其力度十足，加上有「坦克車」之稱的潘梓鋒，衝刺力強勁，絕對是綠隊奪牌的秘密武器。此外，藍隊亦有實力超卓的隊長徐榮，隊員許俊豪、黃庭鋒及馬貫東，表現亦令人驚喜。許俊豪主打快攻，擾亂對手的防線；黃庭鋒曾是校隊代表，主力前鋒位置，只要正常發揮已令對手大感壓力；馬貫東則為藍隊的守門員，及時阻止對方多個關鍵性攻擊，更被香港足球隊前代表潘文廸封為「最驚喜球員」。

潘梓鋒被譽「坦克車」，其衝刺力十足，嚇退一眾對手。

馬貫東為藍隊的守門員，於比賽中及時阻止對手的關鍵性攻擊，表現令現場人士驚歎不已。

「優益C藍隊」成員﹕徐榮、葉泓聲、許俊豪、馬貫東、黃庭鋒、梁証嘉、孔德賢、唐嘉麟、吳卓衡、董敬文、劉頌鵬、鄧智堅

「優益C藍隊」合照 (後排左起) 許俊豪、唐嘉麟、徐榮、董敬文、馬貫東 (前排左起) 黃庭鋒、梁証嘉、劉頌鵬、孔德賢、吳卓衡、鄧智堅、葉泓聲

「怡寶綠隊」成員﹕楊潮凱、伍禮騫、黃潤成、余應彤、林俊其、潘梓鋒、鄔嘉駿、關曜儁、陳國麟

「怡寶綠隊」合照 (後排左起) 黃潤成、伍禮騫、鄔嘉駿 (前排左起) 林俊其、楊潮凱、潘梓鋒、余應彤

「星火太陽能紅隊」成員﹕黃子恆、蕭正楠、鄭詠謙、周嘉全、莫家淦、姚宏遠、譚永浩、張彥博

「星火太陽能紅隊」合照 (後排左起) 鄭詠謙、莫家淦、蕭正楠、姚宏遠、黃子恆 (前排左起) 張彥博、譚永浩、周嘉全

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