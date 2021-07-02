Tiger@MIRROR同余香凝細妹余潔滢拍拖？　網民憑蛛絲馬跡搵到證據

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MIRROR成員邱傲然（Tiger）即將迎來22歲生日，一班小虎隊（Tiger粉絲名稱）為他特意租下巴士站燈箱作生日應援，另外亦在中環荷李活道一棟商廈外牆嘅Digital Panel播放影片，更有一連四日嘅「Tiger Yau - The Power of Two」相展，認真巴閉！

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這邊有粉絲為他慶祝，網上亦有網民為他「贈慶」！在討論區上，有網民憑著他的IG相片，竟然找出證據指他與余香凝細妹余潔滢疑似拍拖，網民更列出幾點證據力證他們是情侶關係，包括後台相站主人位、女方為男方自家品牌做Model、戴情侶帽等等，認真有心思！

即睇網民列出的證據！

模特兒出身的余潔滢（Zoe）與家姐余香凝一樣，出道不久便向演員路發展，早前更有份演出ViuTV劇集《男排女將》，現年27歲的Zoe當年受家姐影響下入行做模特，憑住美貌於2018年《美女廚房》第三季中擔任其中一位美女學徒，更於美女學徒畢業試中勝出成為美女學徒榮譽生。Zoe亦曾在ViuTV劇集《黑市》中客串過一角。雖然她幕前經驗不多，不過勝在夠青春可愛，兩姊妹因超似樣而經常被誤認為雙胞胎，實際上二人相差4歲。

余潔滢與家姐余香凝一樣有長腿。（IG@zoe_yuying）

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