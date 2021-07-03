七仙羽推首支跳唱歌曲《師傅愛你》震撼全港市民　力爭年尾新人獎

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-07-03 12:45

玄學家七仙羽師傅近年來以「歡樂布施」的方向參與各項幕前活動，為觀眾帶來喜悅。一直敢於創新，今次七師傅首度獻上勁歌熱舞，推出新歌《師傅愛你》。

今次七師傅轉攻流行音樂領域，以「七仙語」為基礎，與主辦方聯手推出新歌《師傅愛你》！七師傅預視到香港娛樂圈繼男團之後，必定會爆發女團熱潮，所以主辦方決定以韓國女團舞蹈元素糅合香港1980年代電子曲風，於本地電視台選秀節目召集女團參賽者時，搶先以女團之姿推出單曲MV，成為香港女團路上的新領軍者及開拓者。七師傅以勁歌熱舞祝福娛樂圈及全香港。

有深厚跳舞底子的七仙羽師傅挑戰韓式女團跳唱無難度。

主辦方全力支持七仙羽師傅，並請來MIRROR MV攝製團隊為新歌《師傅愛你》進行拍攝，動用巨型屏幕以及火辣舞蹈員參與其中，以黑、白、紫、藍冷酷色調，營造與七師傅匹配的高貴質感，打造氣質獨特的「7CFMV」。七師傅直言今次主唱《師傅愛你》非常有挑戰性，但遇強愈強，未被難倒：「你見我身材保持得好，因為我一直都有練習跳舞，之前亦都有喺電視節目表演過中國扇子舞。今次新歌《師傅愛你》嘅編舞有韓國女團感覺，舞步又要扭腰又要成日要走位，難度唔小，都練咗一排，不過我都駕馭到嘅。」

七師傅表示：「要我又跳又唱真係第一次，希望大家鍾意，支持我。記得要睇多幾次MV，因為係MIRROR嘅MV攝製團隊拍，成品好靚好好睇。」

七師傳說起來輕鬆帶過，但其實為今次計劃下了不少苦功，才能達至現時單曲MV搶耳奪目效果。主辦方邀請七師傅合作時，七師傅的工作日程已經排得非常緊湊，但熱愛挑戰的七師傅以熱血燃燒鬥志，全力配合練跳練唱時間之餘，亦親自提議加鐘訓練，並創下連續12小時排舞的個人工作紀錄。

七仙羽師傅透露歌詞有深意。

錄音時，七師傅樂於接受專業意見。同時提出多年穿梭各國、浸淫中西流行曲而來的想法，提升歌曲水平，以獨有唱腔，得到歌曲監製高度讚賞。MV拍攝當日，見慣大場面的師傅坦言緊張，但毫不影響拍攝當日超水準發揮。力臻完美的七師傅，更多次於導演收貨之後主動要求再次拍攝，務求將最好的體態、表情、情感呈現予歌迷觀眾，就連導演以及一同拍攝的舞蹈員都驚嘆七師傅對完美的追求與執着。

七仙羽師傅推出首支跳唱單曲《師傅愛你》，邀得MIRROR MV拍攝團隊製作跳唱片段。

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