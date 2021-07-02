冤枉新秀訓練營｜導師竟Focus參賽者身材　許靖韻：你的胸圍很大

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-07-02 20:30

由「冤枉娛樂」舉辦的「冤枉新秀訓練營」早前找來七仙羽師傅為十四位參賽者預測賽果，向來語不驚人死不休的七師傅亦狠批參賽者似女優、搵闊太等，不過七師傅亦挑選了Jaime（花名：燒賣）、子然、Jeffrey及Tina為四強。經歷一輪準備後，十四位新秀訓練生正式進入培訓階段，首先進入三日兩夜訓練營，同樣是唱歌比賽出身的泳兒（Vincy）及許靖韻（Angela）亦親自到場指導學員；隨後展開首輪比賽時，更請來張敬軒及當奴作為首場賽事評判。

同樣是唱歌比賽出身的泳兒（Vincy）及許靖韻（Angela）亦親自到場指導學員。

在訓練營的三日中，學員需接受唱歌、跳舞及演技三大考驗，在唱歌項目中，表現最好分別是燒賣、子然及Andy（花名：大家好）；演技方面則是Adam（教練）、林俊傑和燒賣比較突出；跳舞部份則由有跳舞底子的Jonathan勝出。嘉賓導師Angela則分享自己參賽時曾經是中下游位置的經歷，參寄語排名較後的參賽者不要灰心，「要話俾自己聽一定要有信心，係有空間去逆轉。」綜合三個項目，表現得最好的燒賣及大家好被任命為第一階段兩隊的隊長，之後比賽則分成兩組進行。出camp後，另一嘉賓導師Vincy現身，為一眾參賽者的聲帶熱身，當Vincy唱出經典歌曲《感應》時，一眾戴着眼罩的參賽者驚喜萬分。此外，Vincy亦十分有心，特地與自己的歌唱老師—啤老師前來跟參賽者上堂。而吳浩康（Deep）及洪卓立（Ken）亦有現身為學員打氣。

當Vincy唱出經典歌曲《感應》時，一眾戴着眼罩的參賽者驚喜萬分。

多日來的訓練結束，日前播出的一集終於正式展開比賽，軒仔和當奴則擔任星級評判，當中有不少學員更是軒仔fans，因此軒仔出場時頓時歡呼聲不絕，軒仔表示自己不太適合任這類型比賽的評判，因為有太多情緒干擾，「因為會諗番起自己初入行時好多嘅難處，冇辦法去做到一個好嚴厲嘅評判，係會有啲同情分。」至於當奴亦坦言抗拒做判，因為感覺殘忍，「睇到好多行家做評判之後會被其他人問『點解揀呢個？點解唔揀嗰個？』，所以好大壓力。」不過他笑說因為這次有軒仔「坐鎮」令他放心不少，「我覺得啲人會鬧軒仔唔會鬧我，哈哈。」他更謂要放下私心，「靚女先會like，但今次係為未來搵新嘅可造之材，所以我要放低平時嘅鹹濕眼。」軒仔則表示自己比較「鹹濕耳」，「我會鍾意聽啲好聽嘅聲音。」

軒仔則表示自己比較「鹹濕耳」

首場唱歌對決是由兩隊的隊長燒賣 VS 大家好，「指定曲目PK」回合中的「PK挑戰歌」是由大師姐容祖兒親自挑選的《東京人壽》。首先由任職活動助理的大家好上陣，軒仔邊忍笑邊說：，「我今日見到佢，全程都係我三姨嘅個樣，佢同我三姨係一個餅印，硬係覺得見到我三姨喺度唱歌，你明唔明嗰種好不安嘅感覺。」輪到燒賣出場，原來主持李靖筠（Gladys）、星級導師Angela及Ken都對她看高一線。在評分時，當奴最後臨時轉軚投大家好一票，當奴事後解說：「我見到兩位判評，之後我覺得自己忽略咗，第一個出嚟嘅係大家好，就算我略嫌佢出嚟時穩陣，但係佢真係全部穩陣吖嘛，老實講佢呢個層面的確係好啲啲。」至於軒仔亦表示欣賞大家好一個細節位，「就係佢嘅舞台禮儀，佢唱完後有向我哋、觀眾躹躬，有向後面嘅樂手老師躹躬，係我哋呢啲『old seafood』會加分嘅位。」最後大家好先拔頭籌，勝出首場對決。

首場唱歌對決是由兩隊的隊長燒賣 VS 大家好

第二場的Medleyt對決則由Helen（花名：Midnight）VS Chris（花名：譚仔），Midnight挑選了帶有血腥感的《劊子手最後一夜》、《帶走你的垃圾》及《娑婆》三首歌曲，雖然很有concept，不過星級導師Vincy、Angela及主持Gladys則focus在她豐滿的身材上，完全錯重點，在camp時，Angela更突然大爆：「你的胸圍很大」。對手譚仔則以《時光機》、《愛．無膽》及《騷靈情歌》迎戰，由於二人表現高質，評判們都難以取捨，當奴更大呼：「我想唔撈啦，好難揀呀！」不過軒仔很快已有決定，更大讚Midnight識揀歌，「三首歌都好fit你，好投入、tone好聽、有個性。」最後一致通過Midnight勝出。

導師Vincy、Angela及主持Gladys則focus在她豐滿的身材上。

呢位就係Midnight。（IG@midnight.music）

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