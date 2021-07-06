「婚姻破裂關注組」版主自白　一聽老婆講姜濤即反眼：佢密集攻擊

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-06 19:01

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」成立3日，已經有19.3萬人入谷。

網民RC喺fb成立了「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，短短三日已經有19.6萬人加入，比起MIRROR嘅官方FB page多出近兩倍，睇嚟真係有唔少「前夫」、「苦主」想圍爐取暖。今早播出嘅《早霸王》，森美、小儀成功搵嚟網民RC講述開谷原因，他表示老婆的情況並不算太嚴重，但可列為密集式攻擊。「經過電器鋪會大叫『啊阿邊個個紙牌』(嗰個應該係Edan)Sorry我仲未分到，其實我真係無好仔細咁睇到，因為通常佢喺街咁雀躍，我都主要係反緊白眼，所以focus唔到佢講邊個。」

谷主RC接受《早霸王》訪問，話自己地位比家中愛犬更低。（FB圖片)

RC指開谷係因為之前同老婆去餐廳途中，對方已經一直分享自己在姜濤fan club所遇到的事情。「一路講到要點餸時，佢都仲講緊，我開始反白眼反到唔舒服，之後講到佢同幾個好姊妹分好晒，一個鍾意Jer一個鍾意姜濤，唔會爭仔。因為啲姊妹男朋友、老公同我都識，大家都好似有一個相同處境，所以打算開group圍燼，一開始我邀請 20個朋友左右，我老婆仲話『邊有人理你，你都傻傻哋』。」RC第一個post是分享老婆提出換洗衣機，結果出po唔夠半小時，遭老婆怪責「爆大鑊」，他亦因此改為「屋企洗衣機壞咗」，十分好笑。

姜濤同Jer昨日出席活動時，對「前夫」們感到抱歉，又笑言「影響到夫妻關係真係唔好意思」（資料圖片）

RC又謂曾經有谷友出po指自己在家中地位排17，情況看似很慘，但原來已經比他好。「我係20幾，因為我仲有隻狗，本身佢係最上嗰個位，而家同我一齊排尾三。」他又指開谷後，會爭取生存，但未必會聽從谷友意見每日上水報平安。節目中，森美問到如果花姐知道其苦況，RC即時表示「俾張飛我得架啦」，但聽到「如果搵你玩一集ERROR」時，瞬即變得猶豫，最後仲話會揀ERROR搏一搏，並講「我支持一哥何啟華」

比起MIRROR演唱會飛，RC更想與ERROR合作，比老婆知道的話，應該會家變。（IG圖片)

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