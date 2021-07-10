Anson Lo、Edan合體令媽媽也瘋狂　上緊playgroup都要落商場追星

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-07-10 14:15

香港太久沒有出現墟冚的追星場面，而且對象更是本地偶像！兩位MIRROR成員兼主演Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）今日（10日）受品牌邀請，到尖沙咀海港城出席品牌活動，吸引近千名鏡粉撐場，更有粉絲為一睹偶像風采於清晨5時已到場霸定靚位！活動單位聘請了數十名身形魁梧穿上黑色西裝的高規格保安員維持跌序。

Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）今日出席活動，逾千粉絲迫爆商場。（葉志明攝）

點撃下圖睇粉絲的力量：

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追星人潮迫滿商場上下兩層，更有小妹妹因為太多人而不適暈倒；有網民在限時動態中分享，原本正在跟小朋友上playgroup，但媽媽們都忍唔住放低小朋友落商場一賭偶像風采，「上上下（吓）playgroup，個個mammy都話要落嚟睇Anson Lo）；近日大熱的FB群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，亦有人出post表示人太多返唔到公司，有人留言指洗手間門口塞滿人，廁所都去唔到！認真誇張！

Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）令媽媽也瘋狂，上緊playgrou都要落嚟睇偶像。（IG截圖／betiskitchenx）

現場有小朋友不適。（葉志明攝）

由於人太多，有網民出post暗指太迫返唔到公司。（網上截圖／我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組）

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