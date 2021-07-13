東張西望｜鴨寮街賭黃龍石可置富？　珠寶老闆2千萬蝕大本先收手

撰文： 張國基 最後更新日期： 2021-07-13 00:45

《東張西望》近日有專題探討香港最近出現的「賭石」文化，節目指「賭石」文化在大陸興起，再傳入香港市井。主持黃穎君首先去到廣東道的玉石市場，不過未有發現未切割的石頭，最終轉去鴨寮街就發現幾檔有賣，價格亦非常「海鮮」，有檔舖索價幾百元一塊石頭，有人賣亦50元一塊，最終老闆給出「優惠」，黃穎君以100元買得三塊原石。

節目有做街訪，有師奶說：「開出嚟係靚就係玉，唔靚就係石頭。」《東張》團隊之後去到切石舖，店老闆直指「原石」是黃龍石，產地嚟自雲南，隨街執到。」黃穎君等原石切開後發現石頭啞色，老闆說：「唔做得首飾，呢種石一離開水，就會裂。」

黃穎君在鴨寮街以100元就買入三塊原石。

黃穎君的黃龍石最終只可以放在水箱養魚，但有受訪的玉石老闆娘Carol就透露，十幾歲開始元石愛上賭石的刺激：「200元買原石，之後做成扳指十幾萬賣畀內地朋友。」最後賭癮越賭賭大，與其他老闆合夾錢花2,000萬買原石但賭輸，結果幾乎一鋪清袋，只回到300至400萬元成本，大嘆蝕到出血。老闆娘Carol就勸不要沉迷：「風險好大，十賭九輸。大家唔好再賭喇。」

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