洪永城創恩愛TAG走進洪太人生　愛情長跑序章：做好老公好爸爸

洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）前日（11日）舉行婚禮，Inez一身金豬金器，洪永城亦戴上金鏈，派頭十足。洪永城受訪時透露好事成雙，原來太太已經有四個月身孕，他說除了好老公，亦希望做到一位好爸爸。

兩人都有落「#runintonez」，洪家生活正式開始。

昨日洪氏夫婦分別在IG撰文寫下結婚感受，又自創tag「#runintonez」，將兩人英文名Tony及Inez合併。洪永城多謝Inez走進自己古靈精怪的生活：「老婆，多謝你，我會努力令到自己成為一個更加有成就嘅人、一個好嘅一家之主、一個好老公、同埋一個好爸爸。」兩人有共興趣跑步，他以生活馬拉松形容：「我會同你一齊跑，永遠都係你身邊。」

至於Inez最興奮是成為了洪太：「嘩我成為洪太太了！有朋友說我們是俄羅斯方塊，他是樓下的方塊，而我就是那一塊可以完整地砌到那缺失了的一塊，我希望我們以後也是如此，我也會努力做一位好太太好媽媽。」Inez亦有回應古靈精怪的洪永城：「我也感謝你接受一個大情大性的我。」

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