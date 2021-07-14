郭嘉文獲贈豪宅都不及李澤楷真心相待　億萬富豪花時間陪伴最珍貴

外界盛傳前港姐郭嘉文與李澤楷「分訊」，結束5年情，更指從去年開始已經有跡可尋。即使郭嘉文有可能已經成為過氣「千億女友」，但她在歷任「楷女郎」中，可算是除了梁洛施之外，最備受寵愛的一個。



外界盛傳李澤楷與郭嘉文5年情盡。（資料圖片／梁碧玲攝）

遊日本慶祝首個情人節 留下深刻戀愛回憶

2016年二月，李澤楷與郭嘉文同遊日本過情人節令戀情曝光，雖然他擁有豐富的戀愛經驗，但他仍非常重視與女友度過的第一個節日，即使日理萬機，亦擠出時間跟她去旅行，讓她留下深刻的拍拖回憶。

親自駕百萬名車做司機 街邊停車熄匙等女友15分鐘

同年4月，有入向傳媒爆料，目睹李澤楷在中環，親自駕186萬保時捷泊在街頭等人，李澤楷雖然違規停在雙黃線上，但有停車熄匙，當時烈日當午，他開車窗捱廢氣，而且還等了大約十五分鐘之久，他等的正是郭嘉文。對坐擁逾300億身家，時間就是金錢的李澤楷來說，願意花十五分鐘在路邊等接女朋友，而且還不用司機而是親自接送，郭嘉文在他心目中的地位可見一斑。

李澤楷身為電盈主席，生意忙錄，卻願意在街上等女友15分鐘。（資料圖片 ）

過億豪宅贈女友 派愛將協助買樓

2017年初，郭嘉文被爆購入過億豪宅九龍塘逸瓏天池屋頂樓，呎價近5萬。有指處理這間豪宅買賣的人，正是李澤楷的愛將李智康，加上郭嘉文出身小康，在TVB的人工極低，不可能買得起過億豪宅，所以外界一直認定這是李澤楷所贈。

外界認定李澤楷過億豪宅贈郭嘉文。（郭嘉文IG）

郭嘉文在李澤楷心目中地位舉足輕重。（郭嘉文IG）

帶女友出席活動 肯定對方地位

2019年，李澤楷以贊助商身份出席沙田馬場活動，與郭嘉文雙雙出席，這是他首次攜同郭嘉文一同亮相公開活動，更大方面對傳媒任影唔嬲，當時引起不少哄動，李澤楷此舉肯定對方地位。

郭嘉文是李澤楷歷任「楷女郎」中地位最舉足輕重的一個。（梁碧玲攝）

目前二人感情前路雖然未明朗，不過至少郭嘉文在李澤楷心目中曾有一個舉足輕重的地位，因為李澤楷願意為她花錢的同時亦願意為她花過時間。

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