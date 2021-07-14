Rossana Orlandi首個亞洲展覽圈中名人到場　徐子琪高貴現身

撰文：黃梓恒
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恒基兆業地產集團（恒基）由即日起在香港國際金融中心商場一樓中庭舉行《恒基 x Rossana Orlandi「廢物有價」藝術設計展》，慶祝集團成立 45 週年。國際知名的設計及可持續發展先驅 Rossana Orlandi 應邀出任策展人，精心策劃是次展出的 45 件藝術及設計傑作，舉辦其首個亞洲展覽。來自意大利米蘭的 Rossana Orlandi 最近更榮獲享負盛名的意大利建築及室內設計雜誌《AD》（Architectural Digest）選為全球 100 位顛覆傳統規範的重要人物（100 key game-changers）之一。該項展覽的展期為 7 月 11 日至 28 日，公眾不僅可以認識到如何將廢物轉化為美麗的作品，亦獲啟發在保護自然環境的同時，從廢物和升級改造物料中尋找新意義。

參展設計師徐逸升先生

恒基兆業地產集團主席李家誠表示：「我們一直重視創新、可持續發展和以人為本的價值觀，以精心打造的建築勾劃海港天際，積極建設社區、改善我們的環境。今次與 Rossana Orlandi 攜手合作，代表著雙方認同彼此的價值觀。我們相信以環保設計為題的國際展覽，能啟發參觀者對升級改造和重用廢物（Re-waste）的興趣。隨著集團跨越 45 週年，這亦奠定了我們重塑品牌形象的基礎。」邁步向前，恒基將繼續為未來的生活方式積極創新，同時致力保護環境，並與來自世界各地的夥伴通力合作，創造最優質的產品和生活體驗。

恒基兆業地產集團主席李家誠

展覽邀請到不少名人到場，李家誠老婆徐子淇高貴現身，還有張新悅、莫文蔚、江海迦、林愷鈴、涂毓麟、Jessica C、王曼喜等等。

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