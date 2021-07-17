寶寶大過天．劇評︱四大長老成全劇賣點　育兒劇變人生勵志劇？

無綫（TVB）劇集《寶寶大過天》在昨晚（16日）播出大結局，作為《BB來了》的延續篇，劇集早在開拍時已經備受期待，但不同於《BB來了》，《寶寶大過天》更着重於現代職場女性面對婚姻、小朋友及婆媳關係的困境，劇中的家庭矛盾體現在育兒觀念的不同、難以平衡事業與家庭、原生家庭對下一代的影響等。



劇情圍繞着悠悠（岑麗香飾）一家而展開。（劇照）

難得重返職場，但又發現懷第二胎，內心掙扎相信是每一位職場媽媽的必經之路。（YouTube影片截圖）

岑麗香演技被彈 配角發揮更出色

今次是香香在誕下大仔Jacob後接拍的首部劇集，劇中她飾演的悠悠原本是一位全職媽媽，生活完全圍繞着囡囡童童（梁芯語飾），之後她由全職媽媽轉變成為一位事業女性。雖然初期不少觀眾都認為她的演出太過誇張，但其實都是角色設定的原因，在後期她發現自己再度懷孕，面臨兩難處境時，內心的掙扎戲演繹得不錯。而劇中同樣飾演媽媽的陳自瑤、車婉婉、龔慈恩、商天娥明顯發揮更出色，Yoyo不幸流產、車婉婉哭訴單親媽媽的辛酸、龔慈恩盡訴心中悲憤、娥姐苦等老公浪子回頭……每位演員的演出都相當入戲！

陳自瑤飾演心靈有創傷的葉帆，表現大獲好評！（電視截圖）

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BB戲份少 集中講「四大長老」會更精彩

雖然劇集標榜的重點是「寶寶」，但其實劇情就多數集中在大人身上，BB的戲份甚少。劇集有很大篇幅都是講述不同類型媽媽的抉擇，全職媽媽、在職媽媽、單親媽媽都曾經歷不同的掙扎困境，而「四大長老」的戲份就相對比較突出，當中龔慈恩同商天娥由鬥氣親家變成好姊妹，雖然人到中年，但依然可以找到人生目標，力證女性自強，整個過程有搞笑有感動；而李國麟同吳岱融就帶出另一個訊息，兩人在後生時都曾忽略另一半的感受，致使夫妻感情生變，但其實做錯了都可以補救，「四大長老」的感情戲比起BB或新手父母的故事更為吸引。

人到中年，一樣可以找到人生目標。（YouTube影片截圖）

結局篇金句多多 矛盾背後帶出正面訊息

雖然觀眾對劇集的評價褒貶不一，當中不少人都認為劇中嗌交場面太多，每集都有家庭矛盾，甚至「家嘈屋閉」，但其實只要換個角度睇就發現每集都有一個主題，而每次爭吵之後都有講到當中的角色點樣自我反省，找出問題關鍵之處，從而學識修補關係。尤其是在結局篇的五集就更是金句頻出，雖然每個人的成長環境、背景都不同，但無論是以夫妻、家人、朋友邊種形式相處，雙方都是在互相磨合的過程中成長，正如在劇集結尾Diana所講，每個人都可以燃亮另一個人，互相影響、互相扶持，再將這份愛傳遞下去，相當勵志！

愈到尾段愈勵志！（YouTube影片截圖）