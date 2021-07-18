傳陳展鵬年底約滿要求加人工　開價同另一位視帝睇齊遭TVB懲罰

視帝陳展鵬主演的TVB劇集《逆天奇案》上月大結局，七天跨平台最高一集更達30點，有收視當然有工作，《逆天奇案》大結局之後，有報道指陳展鵬已經連接《廉政狙撃》、《童時愛上你》、《隱形戰隊》三劇。不過表面風光背後有苦自己知，今日有報道指，陳展鵬將會在年底約滿TVB，最近雙方傾續約時，因為人工問題鬧僵。
報道指，陳展鵬在TVB當紅小生中年薪算少，約有500萬，比起陳豪3,000萬及馬國明800萬差好遠，所以陳展鵬雖然傾向續約，但都希望加人工，要與黎耀祥睇齊。至於TVB亦希望續約。但覺得加幅太大，加上現時疫情影響收入，不答應要求，令兩方僵持。報道更指，TVB因此在陳展鵬的工作上動手腳，除了將《隱形戰隊》男一位置轉交給馬國明，亦刪減了他在《童時愛上你》的戲份，最終由陳展鵬顧及頭家，展示誠意配合TVB續約，令事件有個好收場。
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