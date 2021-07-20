聲夢傳奇丨特別節目搶黃金時段收視　炎明熹輕鬆派表情包

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》昨晚決賽，收視有好成績，最高達24.9，見證炎明熹（Gigi）成為三料冠軍。今日TVB特別安排特別節目《聲夢傳奇 傳奇誕生》在晚上8時半播，再打《聲夢》牌搶收視。

比賽完畢5位決賽參賽者都放鬆心情，其中Gigi比起比賽時多了表情。節目拆解了多個謎題，其中網民關注的參賽者揀歌問題，導演與參賽者各自表述。Gigi透露原本揀了張惠妹《我最親愛的》比賽，最後轉了唱《領悟》；JW就指姚焯菲（Chantel）決賽所唱的兩首歌都是Chantel自選，又讚她將《Chotto 等等》變成Chantel獨家的可愛版。冼靖峰（Archie）在決賽只唱了一首慢歌，泳兒在節目上透露，原本已為Archie練了《餓狼傳說》，又播出綵排片段見到Archie露出兩邊麒麟臂。

安排特別節目在黃金時段播。（節目截圖）

Gigi多了表情。（節目截圖）

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節目又安排15位參賽者團圓及互爆秘密，Chantel被其他人踢爆最鍾意飲珍珠奶茶，鍾柔美（Yumi）就外表成熟，初時大家以為會有距離感，相處久了發現相當親和。而Archie原來好貪靚，試過望住自己的職員證入神，其實是要睇證件上自己的靚仔相。

Gigi節目上有機會多謝家人，她說：「最多謝我姑丈，佢犧牲咗性別。」結果被主持森美取說用詞特別，Gigi解釋：「佢會用唔同聲線叫我，又烚雞胸，烚栗米蘿蔔，又幫我揀衫、舖床。」

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