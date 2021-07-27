港姐2021｜以真人騷進行由水面鬥到水底　陳凱琳最睇好宋宛穎

全城矚目選美盛事《2021香港小姐競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，準決賽及決賽將於8月22日（星期日）及9月12日（星期日）隆重舉行。



今屆港姐破天荒以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，28位入圍佳麗陳聖瑜、陳懿德、姜嘉琳、陳詩帆、張嘉倩、朱綽盈、戴佳敏、葉靖儀、關楓馨、賴彥妤、劉珍寶、梁凱晴、梁菁琳、梁允瑜、盧淑儀、馬嘉希、馬祖雁、宋宛穎、莫韻諰、伍韻婷、施茉莉、邵初、王嫿嫿、王嘉慧、楊培琳、余曉蕙、余詠童及趙美倫（排名依英文姓氏序），獲安排入住西貢WM Hotel，在8位師姐領隊（排名不分先後）曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒、朱晨麗、張秀文、馮盈盈及何依婷帶領下分成4組，參與為期10天的「Stay Battle」，決定誰人可Stay至最後。期間大會評審電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲等，將根據「美貌」、「智慧」、「品德」、「素質」四大準則決定「可Stay度」，過程刺激緊張兼不乏感人場面。

（左起）張秀文、劉倩婷、何依婷、曹敏莉、向海嵐、朱晨麗、張嘉兒、馮盈盈擔任師姐領隊。

是次「Stay Battle」對眾佳麗來說是全方位大挑戰，除了要在「爬龍舟」及「水上Catwalk」兩大水上項目中鬥體力、耐力、美態、團結、平衡力，更要殺入水底影寫真鬥靚鬥膽色。眾佳麗另外還會獲導師李嘉慧、莫可欣、麥美恩及歐陽妙芝教儀態、口才及急才，齊齊升呢。為了讓佳麗得到更全面培訓及體驗，師姐陳凱琳、黃嘉雯、謝嘉怡、鍾子綸、王愛倫、排舞師Herbert、龍舟教練Iris、何遠東、黃建東、丁子朗、郭子豪、孔德賢及鄭衍峰等亦會親臨STAY-cation與佳麗進行交流。

爬龍舟係其中一個競賽項目，考驗佳麗體力、耐力、團結及膽量等。

真人騷晉級激戰前夕，導師們的組員爭奪戰亦相當肉緊；現場所見，眾師姐全程拿著佳麗個人資料細心研究品評，遇上心水有潛質佳麗，更每每爭崩頭。導師們不約而同表示除了外在美，亦會注重佳麗的內在美、智慧、品德以及待人處事等多方面表現；馮盈盈更分享自身經驗勉勵參選佳麗：「選美只有堅持，先可以令大家行到最尾。」

馮盈盈勉勵師妹們要堅持。

為STAY-cation展開序幕的師姐司儀陳凱琳，接受無綫娛樂新聞台訪問時透露一直很留意各屆港姐，談到今屆則暫時看好Sabina（宋宛穎）：「佢有少少葡國血統，mix得好靚，廣東話好標準，談吐都好好。」她又謂當年參選時最大煩惱是增肥：「啲人話我過瘦身型唔好唔吸引，但我同自己講，由細到大都係咁，我要接受自己，最重要係對自己要有勇氣。」

陳凱琳勉勵師妹們保持自信的同時，亦要保持謙虛。

點撃下圖睇更多當日精彩照片：

+ 4

同場加映：鄭秀文伏明霞連續14年結伴慶生 盤點你不知道的圈中閨密！

點撃下圖睇不知道的圈中閨密：