大S富豪奶奶張蘭曾被踢出集團董事會　自曝將開100多家店捲土重來

台灣女星徐熙媛（大S）自從單方面宣布與老公汪小菲離婚，及後雙方家人都表示大S是一時氣話後，一直未有下文。倒是她的奶奶──內地知名餐飲集團俏江南創辦人張蘭頻頻因兒媳婚姻受到關注，她更多次曬出與孫女小玥兒（汪希玥）的對話，力證婆媳關係仍不錯！雖然張蘭被迫退出了一手創辦的俏江南集團，但她仍沒有放棄捲土重來的機會，而且奢華生活不變。



張蘭於2009年以25億人民幣財富首登胡潤餐飲富豪榜第三位。（視覺中國）

張蘭於2009年以25億人民幣財富首登胡潤餐飲富豪榜第三位，可惜近年多次被傳出破產的危機，加上今年初更被香港法院裁定藐視法庭判刑1年，對此她曾哭訴對不起兒子汪小菲及新抱大S，還強調是遭到小人算計。雖然如此，但她依然富貴，不時在豪宅中拍片分享生活，片中單是她穿的睡衣就價值3萬人民幣！

婆媳關係極好：

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最近，張蘭在抖音更新了影片，更自曝即將擴大他們的商業版圖，旗下餐飲品牌在今年和明年會開100多家店。同時，她還透露，公司會首先考慮河南籍的受災員工。在此之前，張蘭更曬出過汪小菲向鄭州紅十字會捐贈了一百萬，並且還聘請了多位河南員工在她旗下的餐飲店工作，看來她將會東山再起。

汪小菲指代表創業團隊盡一點綿薄之力。（微博照片）

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