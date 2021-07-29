東京奧運︱陳約臨事業一鋪清袋？　高層張志明力撐：TVB冇怪佢

「少年劍神」張家朗周一（26日）在東京奧運奪得香港史上第二面金牌，代表無綫（TVB）到當地採訪的主持陳約臨（Kelly），訪問剛剛奪金的張家朗時，不但打斷對方發言，更大叫「我好鍾意你呀，點算」、「香港市民叫我畀個飛吻你」，不少網民直斥她的「迷妹式」訪問不專業，而她事後接受傳媒訪問時便表示不認為自己表現有問題。

陳約臨被指問題離地，但她堅持唔覺有問題，仲話想問得細膩啲。（影片截圖）

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不過，陳約臨一日後便「跪低」致歉，在社交網站貼出一張親筆道歉信，信中寫道：「對於昨晚在東京奧運香港選手張家朗先生贏得歷史性金牌的一刻，我當下與香港市民的心情一樣，實在很激動和興奮，以致作出了不恰當的發問，亦作出了失儀的舉動，影響了大家的觀賞感受，對於自己的不成熟和欠專業的表現，深感懊悔。我在此謹向所有受影響人士及單位、觀眾朋友、張家朗及公司TVB致以最深切的道歉。」

陳約臨親筆道歉信。（Instagram/@yeuklam）

雖然主理奧運節目的TVB製作經理衛世輝，接受傳媒訪問時便指陳約臨需要時間冷靜一下，必要時仍需要她繼續採訪工作，但本身是《港生活．港享受》、《體育新世界》主持的她，回港後會否被飛出節目組，仍然是未知之數。據了解，電視城內已有監製不敢用陳約臨，令她事業隨時一舖清袋。

陳約臨除了主持節目《體育新世界》，還主持節目《港生活．港享受》。（電視畫面）

不過，《港生活．港享受》監製、非戲劇組製作經理張志明（B哥）接受《香港01》訪問時便力撐陳約臨，直指會繼續起用對方：「唔會郁佢，我哋TVB嘅人都冇怪佢，而家主要係網民針對佢，做節目要有做節目嘅考量，所以唔會因為咁而唔用佢，佢亦唔係做咗咩大逆不道嘅事。」