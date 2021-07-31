《聲夢》潘靜文落敗後即獲機會做兒童節目主持：感覺好似雪中送炭

於無綫《聲夢傳奇》中落敗的潘靜文 (Sherman) 今日（31/07）為她有份主持的兒童節目《Hands Up》進行錄影。她也是首位聲夢學員擔任節目主持的工作，她表示自己很喜歡小朋友：「我之前係讀幼兒教育嘅，今次有得主持兒童節目好開心。」



潘靜文（Sherman）首次主持兒童節目。（劉志源攝）

問到她是如何獲得這個機會，她說：「以我所知，可能係祖藍同聲夢監製亮哥講起，佢都係兒童節目嘅監製，因為我喺聲夢入面做主持嘅角色比較多，可能佢哋覺得我比較適合，無叫我去casting就搵咗我。」

兒童節目《Hands Up》大合照。（劉志源攝）

Sherman又謂當日得知自己可以做這個節目主持，十分驚喜：「嗰時畀人foul咗，覺得有啲失落同迷惘，兩星期後我返去睇佢哋拍嘢，亮哥拉埋我一邊同我講話有個兒童節目主持嘅工作畀我，感覺好似雪中送炭咁樣。」問到熱愛唱歌的她可會想在樂壇發展，推出歌曲，她坦言：「絕對會想，想keep住唱歌，希望可以搵我唱下主題曲，想喺唱歌事業上發展，其實我對主持拍劇都有興趣，綜藝節目都想參與，想做一個多元化嘅藝人。（會唔會想認識祖藍為自己爭取下機會？）難啲，佢係高層，我只係新人，唔會自己爭取，會等待公司安排同畀機會我。」

Sherman希望可以成為多元化藝人。（劉志源攝）

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