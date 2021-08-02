東京奧運｜羽毛球男雙得主與周董昆凌有驚人巧合　網友笑稱是真愛

王齊麟、李洋在東京奧運羽毛球男雙比賽，為台灣奪下本屆第二面奧運金牌，讓全民都沸騰了！而兩人的好默契更是被網友笑稱是「真愛」，還有網友挖出之前兩人受訪時透露生日分別與周杰倫、昆凌同一天，讓人驚呼「羽毛球界夫妻檔」。
王齊麟、李洋今年初接受專訪時，談到兩人合作搭擋練習、比賽這一年多來，被問到雙方的默契、感情，李洋開玩笑稱每天都在吵架，不過也比喻兩人就像是情侶，吵架反而是種溝通，講出彼此之間的問題，對雙方都好，而王齊麟也認同這樣的方式，笑稱「床頭吵、床尾和」，接著更爆料自己的生日與周杰倫是同一天，李洋的生日與昆凌是同一天，主持人還笑稱兩人是「羽毛球界的夫妻檔」。
不少網友更留言起哄兩人在一起「羽球界杰倫跟昆凌」、「可以請周杰倫幫他們證婚嘛」、「我可以不結婚 但羽球國民夫婦一定要結婚」、「恭喜羽球界夫妻組合拿下金牌，請帶著全台灣人民的祝福下趕快結婚」、「可以原地結婚了嗎」。
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