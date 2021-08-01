東京奧運｜被眼尖網友揭看盜播奧運！黑人陳建州Facebook發文道歉

全民瘋東奧，陳建州（黑人）也不例外，他在IG上分享一張為台灣柔道選手加油的照片，卻有眼尖網友發現，他分享的電視畫面上竟有「微信：ubtv1818 帳號已更新 請勿添加」的跑馬燈，懷疑他是用安博盒子收看東奧轉播，他事後否認，表示那是朋友群組的截圖，但網友鍥而不捨，在他老婆范瑋琪的Facebook照片中，發現客廳有個白色盒子，被網友懷疑就是安博盒子本尊。



黑人剛發Facebook道歉。（Facebook@黑人陳建州）

黑人剛發Facebook，表示「對於錯誤使用奧運非授權畫面，本人深感抱歉，身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視，為這次個人行為負責，也會記取教訓未來會更加注意自己個人的行為，繼續用行動為體育發展付出，回饋社會。」有網友質疑他為何第一時間要說是朋友的，其他網友則回應「人家把老婆當朋友啊」、「朋友指的是范范吧」，也有網友緩頰「很多人都有用安博盒子，但因為黑哥是公眾人物會被放大檢視」，希望他別被此事影響，繼續為台灣體育加油打氣。

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