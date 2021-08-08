菊梓喬遭變態佬持續騷擾恐嚇 　FB發文表示唔怕最後嚇到刪帖

菊梓喬（HANA）在《刑偵日記》中飾演「海藍」一角，受到不少粉絲支持。今日（8月7日）她在Facebook專頁上貼出「傻。變態。恐嚇。我係唔會怕你的」，疑似是遭到變態騷擾，帖文也引來不少粉絲留言關心。



菊梓喬（HANA）貼出一小時後就隨即刪文。（HANA菊梓喬FB 截圖）

菊梓喬（HANA）接受《香港01》訪問時，表示最近經常受到不知名人士留言騷擾。她說：「嗰個人喺最新個IG post，都係啲變態人，係咁寫啲變態野。鬧（我）都冇乜所謂，但係唔好講啲咁變態嘅嘢，始終都多小朋友睇。」

菊梓喬遇虛疑變態佬。（IG@hana_kuk）

她續說，因為這些留言，已經封鎖了這個人，但發現還是有不同的帳號在IG留下變態留言。「我block佢係因為太恐怖，但係佢之後都會再開（其他）戶口（留言）。」問及到底是什麼變態留言，她回答：「類似係，佢話我嗰張相唔笑冇牙，跟住佢就喺度自問自答，話因為佢侵犯我同埋剝咗啲牙...如果再見到我啲牙會繼續剝⋯」菊梓喬說在封鎖了這個人帳號後，就不斷被他騷擾，她說：「佢話我接受唔到呢啲comment就唔好學人做藝人，但係我覺得呢啲唔係comment囉。」

奇怪留言。（IG@hana_kuk）

Hana同王浩信合作《刑偵日記》插曲。（IG@hana_kuk）

菊梓喬表示，自己並不是因為害怕才刪除留言，而是為自己的粉絲著想：「我真係唔想鍾意我嘅人睇到呢啲嘢，其實入面都有恐嚇（成份）。以前不嬲都有啲好恐怖嘅，但係嗰啲大部份都係粗口同埋亂咁鬧。」她更表示，如果再見到有類似的留言，就會cap低留紀錄。

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