刑偵日記｜菊梓喬首次演出遭網民負評　其實大家都睇漏一個重點

無綫劇集《刑偵日記》播出第24集，臨近結局劇情愈來愈緊張，今集講到模仿《血謎圖》兇案的幕後主腦就是「千筆網」編輯海藍（菊梓喬飾），亦即時劇中阿Matt（王浩信飾）的兒時好友。一人分飾三角的王浩信、黑哥姜皓文以及紅姐惠英紅搶戲就固之然，不過海藍（菊梓喬飾）這一個角色也有不少網民討論。



除了討論劇情，猜測海藍是否幕後主腦之外，最多劇迷討論的就是HANA菊梓喬的演技，但對比起同劇其他演員，似乎給予負評的居多，也有人直指「她的演技是全劇倒數」、「演技太掉線了」。

菊梓喬首次演出遭網民負評。（《刑偵日記》截圖）

HANA菊梓喬接受《香港01》訪問時說，都承認自己演得不夠好：「以第一次拍戲嚟講，我覺得只係勉強合格，因為我經驗真係少，好少接觸演戲，如果係第二次拍戲就梗係唔夠啦，呢樣嘢我幾年要進步嘅。我每次拍完都有檢討自己有咩不足。」其實「海藍」這個角色因為需要隱藏身份，所以不能太過明顯，這也是合情理的。

她說：「我覺得佢忍咗咁多年，都唔爭在忍多幾集啦。個角色一開始要盡量平淡，因為佢只係一個小說編輯，好多嘢例如坐低嘅時候會「連」實個拳頭呢啲嘢，腦入面好多幻想，呢啲嘢大家都未必睇到。如果時不時都有眼神流露出嚟，咁海藍同普通大奸角又有咩分別？」正如菊梓喬所言，其實海藍角色設定上就係要用平平無奇，去隱藏她是幕後主腦的身份，所以相比起其他角色，看上去就缺少了一些戲劇感。

其實菊梓喬個角色本身就要好平淡。（《刑偵日記》截圖）

《刑偵日記》監製關樹明接受《香港01》訪問時透露，HANA菊梓喬是經由casting而獲得角色演出的，也說：「整體表現都好好，可能係佢唔係咁慣拍劇，佢將一啲唱歌投放感情嘅技巧，放返落拍戲度，係OK嘅，當然係有NG，但係導演同佢傾完之後佢都好快改到。」

HANA菊梓喬與海藍，在兒時同樣遭受過欺凌。（《刑偵日記》截圖）

HANA菊梓喬透露，自己獲選的原因，可能也是自己兒時經歷與海藍十分相似。「好多訪問都講過，其實我係基層家庭出身，以前真係試過冇飯食，一日都食唔到三餐。細個返學真係有好多欺凌，一對鞋一個袋一個文具書包都會用足好幾年，試過個書包俾人掟落山又有，撕爛晒你啲簿又有，仲會倒咗你個飯盒，但係你可能嗰日只係得嗰一個飯盒食，真係好多行動上嘅欺凌。」

菊梓喬坦言自己第一次拍戲都有不足。（《刑偵日記》截圖）

她亦坦言今次演出有不足的地方，但同時也十分感謝監製以及台前幕後給予她機會：「要踏出第一步（搵我拍劇）唔多人，好多謝監製肯畀機會，所以我真係用盡全力去做好呢個角色。」

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