張家朗澄清同「微笑劍后」江旻憓冇拍拖　方力申幫解圍反愈描愈黑

昨晚（8月14日）方力申與無綫體育記者何振然及主持莊琬晴找來東京奧運花劍冠軍張家朗開Live聊天，傾談運動比賽點滴。除了解釋得獎一刻背後的含意外，還提到比賽時反超前的心路歷程，整個Live都十分之高質。當然，方力申他們還問及了張家朗和「微笑劍后」江旻憓（Vivian）的緋聞。



力申、無綫體育記者何振然、主持莊琬晴和東京奧運花劍冠軍張家朗開Live聊天。（網上圖片）

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7月26日，張家朗勝出男子個人花劍決賽，奪得金牌。（Andrew Medichini／美聯社）

江旻憓再過一關，創下港隊奧運劍擊的最佳成績。（楊宇翹攝）

張家朗：「其實我哋係冇嘢嘅，我亦都唔係鍾意佢，只不過我個人比較怕醜，所以嗰陣時大家話邀佢入Live、Facetime，我就比較怕醜，完全冇任何意思，係呀，只不過我個人係咁…」方力申還死心不息，開玩笑道：「低調啲！好正常啫吓話，大把機會吓嘛…我哋呢度4個，4個都係單身，等觀眾幫我哋宣傳吓幾好呀，大家都可以為自己奮鬥嘅嘢而努力！」不過就真係愈描愈黑，愈解釋就愈似層層，連網民都留言大讚這對劍擊界金童玉女登對。

原來張家朗呢個勝利姿態係聽裁判確認。（Molly Darlington／路透社）

江旻憓再過一關，創下港隊奧運劍擊的最佳成績。（楊宇翹攝）

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