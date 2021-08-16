邵氏喺TVB藝訓班簽三位索女　有一位勁似韓星BLACKPINK Lisa！

邵氏兄弟國際影業近年積極擴大版圖，除了開拍劇集和電影以外，也有不少藝員加盟，例如胡定欣、蔡潔、李施嬅、馬德鐘、黃宗澤等，發展就相當理想。早前無綫公開招募藝訓班新學員有近二千人報名，場面十分墟冚，但原來未等無綫揀人，邵氏已經率先搶人，與其中三位索女簽約。



鄺靜汶（Cindy）IG有近三萬追蹤人數。（IG@cindykcmjj）

鄺靜汶（Cindy）是三位之中較多人認識的一位，因為她曾經參選過《2020香港小姐競選》，首輪面試之中還被評為大熱人選。本身就是模特兒的她，也有着十分豐富的幕前演出經驗，曾經參演電影《猛鬼愛情故事》︑《我愛香港萬歲—喜上加喜》︑港台電視劇《 RTHK港台節目—我未成年》︑音樂MV《明明—蔡卓妍》等，同時也拍攝過近20個的電視及平面廣告，可說是廣告界的寵兒。

鄺靜汶（Cindy）參選過《2020香港小姐競選》。（葉志明攝）

點擊下圖睇鄺靜汶靚相：

+ 18

江貴璧有啲似lisa@blackpink。（IG@elmobobo）

雖然網紅有人氣可以即簽即接Job，但素人一樣極有潛質。江貴璧（Bobo）未入行前曾經任職過任幼稚園老師，有愛心之餘，外形也帶有幾分韓星氣質。有樣有身材，她更充滿了音樂細胞，識唱歌又識吹長笛，也有潛水牌照，於求學時期更是籃球隊隊長，簡直是入水能游出水能跳。

點擊下圖睇江貴璧靚相：

+ 7

有長腿似乎係近年入行標準。（IG@valeriefufu）

最後一位的符曦月（Valerie）履歷同樣出色，畢業於北京中央戲劇學院表演系的她，除了有幕前經驗，參演過-《黑金風暴》及《12日》 之外，亦參演過劇集《好人好姐》和舞台劇 《 APPER1人性遊戲》，同時也充滿文藝氣息，曾幫過一系列的電影︑電視劇及卡通片編寫劇本，十分多才多藝。

點擊下圖睇符曦月靚相：