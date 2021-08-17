鄧紫棋賣超貴周邊賺到笑　4張海報520人仔　粉絲鬧爆：係咪鑲金？

鄧紫棋精湛演唱實力受到許多粉絲喜愛，16日正逢她30歲生日，內地工作室也替她推出週邊商品慶祝，但卻有粉絲出面抱怨，直指她的生日週邊商品太貴，氣得在鄧紫棋工作室砲轟，引發熱議！



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鄧紫棋工作室日前為了替鄧紫棋慶生，宣布推出周邊商品，包括風褸、T恤和一組海報等等，不過卻有粉絲出面抱怨，當中有一組四張海報的商品竟要價人民幣520元太貴，紛紛到鄧紫棋工作室底下留言說：「一張海報+一個海報桶119（此價格為人民幣計算），想問問哪個是用金子做的呀」、「都離開蜂鳥了，就不要學蜂鳥的定價了」、「想賣錢，周邊設計就不能好點嗎…」，還有粉絲留言氣沖沖地說：「我都不知道怎麼說你了。你真的有好好考慮過粉絲的感受嗎？」、「？ 119*4 不才476嗎？倒也不必硬湊520（此價格為人民幣計算）」、「真的 有點貴 畢竟好多都是學生」、「氣得我想借根煙冷靜一下」。

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