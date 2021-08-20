超感應學園｜Anson Lo因一場爬地戲同蔡凡熙拍到「條脷好痛」

盧瀚霆（Anson Lo）因演出港版《大叔的愛》人氣直升，他在ViuTV《超感應學園》中飾演一名留學生、熱愛拍片想成為YouTuber，不料最後卻因網路欺凌而死，令人惋惜。



首次赴台拍戲的Anson Lo，也把扮鬼的處女秀獻給了《超感應學園》，劇中有一幕他在地上口吐白沫爬向蔡凡熙的橋段，讓他印象深刻：「原來吐白沫的成份是利用蘇打粉及牙膏來製作，拍攝前要先放在口中，加上NG，我的舌頭其實非常刺痛，但看到呈現的效果很不錯，讓我覺得很值得。」

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《超感應學園》結合喜劇與靈異元素，讓觀眾在輕鬆看戲之餘，能對網路欺凌進行反思。姜濤也透露學生時期因為胖常被嘲笑為「胖子」：「那讓我那時候很自卑，所以最後我是選擇自己去克服，改變自己的現況，就不會讓別人瞧不起。」

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蔡凡熙回顧以前遇過網路欺凌的狀況，他說：「小時候同學都會笑我身上的胎記，而我選擇的方式就是用強硬的態度去碰撞，例如他們笑我，我就會嗆回去。」他更嚴肅表示遇到欺凌不要忍耐，要尋求幫助，因為忍耐後只會對自己的心理狀態更不好。蔡凡熙坦言，當了藝人後遇到酸民留言他也都會看，「看負評也是滿紓壓的，像是在看到有些酸民為了酸而酸，就覺得把它當作一件有趣的事情看待就好，我不會太在意。」

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