楊丞琳赴陸工作突入急症室　IG自揭病情嚴重惡化：我也是懷疑人生

楊丞琳近日在內地工作，17號以一襲純白挖背禮服，亮麗出席湖南衛視線上直播活動，隔天卻在Instagram透露因為感冒惡化，進醫院急症吊鹽水，同時她也分享先前的機場美照，自我調侃是「急診前的英姿」。



楊丞琳表示已經很久沒有需要吊鹽水，這次因為感冒的關係，嚴重到扁桃腺化膿需要掛急診，她傻眼自嘲：「我也是懷疑人生了！」事實上，從她分享的機場穿搭照就能看出，儘管口罩擋住了大半張臉，但露出的眼睛不會騙人，她的眼神流露出疲憊以及些許無神。

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另外楊丞琳日前曾提到，感冒加上生理期，整個人狀態不太好、聲音沙啞，深怕影響舞台演出，所幸順利完成，觀眾也沒有發現什麼異狀，但她形容實際的情況是「喉嚨已爛」，目前她仍在休養中。

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