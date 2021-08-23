智能愛人11-15集劇評| 李佳芯擁情感欠解釋　落淚演技難掩缺陷

無綫（TVB）劇集《智能愛人》第11至15集劇評。



李佳芯（Ali，飾演AI智能人阿寶）擁有七情六慾的一面愈見明顯，不但妒忌馮盈盈（飾演多姐）愈來愈出面，極力阻撓馮盈盈同陸永（飾演古永廉）的約會；更不再對陸永一家人千依百順，對他們駁咀駁舌，不再清純乖巧形象，富有新鮮感。Ali自然流露出人類情感，又可以保持到AI智能人的感覺，腹黑一面亦相當霸氣。尤其以在15集中，陸永放狠話直言永遠不可能與Ali一齊，Ali面無表情地留下一滴眼淚，卻看得觀眾十分心悒，相當犀利。

陸永Hurt爆Ali：

此外，Ali與馮盈盈爭仔劇情終於白熱化。馮盈盈於餐廳正式向Ali宣戰，恐嚇Ali陸永很快就會厭倦她，並將她送往堆填區，Ali激動地拍案而起。雖然Ali演技更勝一籌，但馮盈盈展現的女強人氣場竟然沒有輸蝕，霸氣不相伯仲，比起頭5集的節奏緩慢，略帶沉悶，現在正式進入戲肉，這場可謂是5集來最有火花的對手戲，值得一讚。

11-15集最大睇頭：Ali同馮盈盈爭仔

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雖然Ali和馮盈盈對手戲有睇頭，但劇情仍未解釋到，為何Ali會突然出現七情六慾，為何又忽然識得流眼淚。其後劇情又牽涉部分道德爭議，例如Ali是否應擁有人權，被暴力對待或性侵是否合理等等，似乎想為劇集添深層意義，但解答上述問題又並非易事。若果又未能好好交代清楚，提供一個清晰合理答案，再次草草帶過，劇集將會扣不少分。不過仲有15集，時間應該充裕。

加映Ali純情學生妹裝同蒲妹裝：

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睇睇Ali演技如何收放自如：

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