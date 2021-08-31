思家大戰．評論｜徒有其名欠節目「靈魂」　李思捷是最關鍵原因

由李思捷主持的《思家大戰》於周日（8月29日）播出首集，事前TVB在其宣傳片中特別強調「《思家大戰》的版權購自美國，並不是抄」，宣傳手法可見較以往只播出精華片段來得新鮮。收視成績也有十足驚喜，直播收視達16.8點，比上一個時段的水着版《開心大綜藝》更多了1.2點，證明新節目對觀眾始終有一定吸引力。



李思捷是整個節目的靈魂。（《思家大戰》截圖）

有人問《思家大戰》值不值得花時間睇？首先要了解它的出處。它源自於美國一個廣受歡迎的節目《Family Feud》（家庭問答），這個節目自1976年7月12日起開播，差不多有45年歷史，除了現正播出的香港版外，更有在1983年台灣播出的《大家一起來》、2010年中國內地播出的《家庭賽樂賽》，以及法國、希臘、捷克共和國、加拿大、俄羅斯和泰國等二十多個國家的版本，雖然言語以及問題不盡相同（也不可能是相同），但形式如出一轍，一樣是兩組家庭對抗，答問題再贏取獎金。

一樣都係分兩組對抗贏獎金。（《思家大戰》截圖）

《思家大戰》的玩法可以說是簡單直接、甚至說它是複製、搬字過紙也不為過，因為限於購買版權的關係，很可能節目的玩法，內容以致於場地佈置都受到規限，必須照足，就是說「個場少盞燈都唔得」。所以，如某些評論的批評指「《思家大戰》遊戲無聊欠新意」的話是有失公正的。

主持是節目其中一個看點（YouTube截圖）

以一個既有框框的節目來說，誰是主持人就變得相當重要。舉一個例子，《獎門人》必需要有「獎門人」曾志偉，不可以由「獎老」錢嘉樂升Lv出任，《Do姐有問題》也一定要有Do姐鄭裕玲和「農夫」陸永和C君配合才搞笑。至於《思家大戰》的話，以第一集來說，李思捷就似乎是缺少了其個人魅力，存在感過於薄弱。

嘉賓太死版的話，就是主持展現個人魅力，「救場」的時候。（YouTube截圖）

美國版《Family Feud》之所以受歡迎，除了玩法簡單易明，歸根究底還是因主持的個人魅力。《Family Feud》由主持經驗豐富的Steve Harvey所主持，除此更是《It's Showtime》、《Steve Harvey Morning Show》兩大王牌節目的主持人，他自2010年9 月起主持《Family Feud》即引領節目的收視步向新高，更成為有史以來任期最長的主持人。

想知Steve Harvey有幾幽默，不妨上YouTube搵「《Family Feud》my wife Steve」就會知道。（YouTube截圖）

即是，要如何令一個擁有簡單玩法的節目變得有趣起來，就是考驗主持的功力的重大難題。Steve Harvey擅長以幽默、風趣的對答引人發笑，且能捉住與嘉賓對話中的要點，再加以發酵，配合上自己誇張的面部表情，最後變成一個新笑話。

總體說《思家大戰》是答問題贏獎金，和《百萬富翁》在本質是一樣的。（《思家大戰》截圖）

那麼李思捷表現又如何？只能說是合格，風格未算突出，美國版最令人感興趣的Chit-chat環節也欠缺，也沒有什麼引人發笑的部份，感覺就是平鋪直述地主持了一個節目。當然，有人會說：「攞李思捷同Steve Harvey比較一啲都唔公平，因為人哋做咗差唔多十年。」但是，在同一個框框之下的節目，去評定節目成功與否，差別就是在於那半小時之內，主持能否帶出笑位，或者引起觀眾共鳴，僅僅是那一分鐘的笑位就足以影響觀眾會不會再睇下一集。如果可以揀的話，或者阿Bob林盛斌比李思捷更適合，最起碼他更懂得搞氣氛。

不過，現階段評論觀眾需不需要「放棄」這個節目就言之尚早，或者應再睇多幾集才下定論。