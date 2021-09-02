46歲林志玲新樣被指「硬梆梆」再傳整容　五官現驚人變化嚇親網民

林志玲與放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA結婚後定居日本，但仍相當關心台灣，包括台灣疫情期間向當地捐贈正壓檢疫亭，東京奧運期間也為台灣選手們打氣並送上禮物，散發正能量！



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而她與臺北市政府教育局-臺北酷課雲合作，關於防疫心理健康課程的宣傳影片曝光，被擷圖傳到微博，引起少部分網友覺得志玲姊姊「臉僵了」、「好像不太一樣了」、「一下子沒認出來」，不過大部分網友仍讚賞志玲姊姊還是那麼溫柔，真的是天使，人美心也美，並認為志玲姊姊是變瘦了，希望她能多吃點。

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