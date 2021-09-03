美劇大數據︱《致命點擊》登排行榜冠軍　呢套犯罪喜劇意外爆紅

近年影視娛樂串流平台幾乎取代了收看傳統電視的娛樂方式，而Netflix就憑強大的電影劇集存庫而成為龍頭。雖然今年Netflix上架過《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）、《第二聲響鈴》（The Innocent）、《誰殺了莎拉？》（Who Killed Sara?）等高質劇，可惜暑假片單似乎有點弱，導致鬧劇荒。《美劇大數據》將分析全球劇集的流行走勢，為讀者提供更多煲劇選擇。

《致命點擊》劇情曲折離奇挑戰腦力，最適合推理迷收看。（Netflix）

日前上架的懸疑劇《致命點擊》（Clickbait）憑曲折離奇的劇情及反轉再反轉的扭橋，成功登上全球排行榜的冠軍。劇集編排新鮮，8集都以不同角色的視覺去敍述所有角色跟男主角的關係及其不可告人秘密，來串連整個故事，讓劇迷更容易投入其中。不過剛剛推出第四季的《Good Girls》亦登上67個國家，緊貼《致命點擊》排第二位。

致命點擊｜懸疑劇情峰迴路轉結局猜不透 探討網絡亂象人性冷漠

《致命點擊》火速登上全球排行榜的冠軍。（flixpatrol截圖）

由NBC製作的犯罪喜劇《Good Girls》自2018年播出後大受美劇迷歡迎，劇情主要講述三位家庭主婦Beth、Ruby及Annie開始對艱辛的生活感到厭倦，認為是時候奪回人生的主導權，並決定以搶劫超級市場來改變人生。然而，當她們的行跡疑似敗露，戰利品又遠超過她們的預期時，這三名閨密將意識到美好的生活並不如她們想像中的容易。

劇集以女性角度主導，如果喜歡《Why Women Kill》、《小謊言》（Big Little Lies）的話，《Good Girls》絕對適合你。原本在Netflix看到這套劇並不覺得吸引，因為最近似乎有點鬧劇荒才開播，沒想過會連追四季。劇情簡單但編劇描寫角色之間的關係非常細膩，亦憑貼地的劇情勾起觀眾的共鳴，加上家庭主婦變成犯罪高手的主題非常新鮮，非常適合在家hea住煲。

《Why Women Kill》上架奪爛番茄95% 劇迷讚：題材新鮮夠晒吸引

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