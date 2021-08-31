致命點擊｜懸疑劇情峰迴路轉結局猜不透　探討網絡亂象人性冷漠

假如在瀏覽YouTube期間，無意中看到一段影片中有名慘遭毒打的男子拿著紙板，上面寫著「我虐待女人，影片觀看滿500萬次，我就會死。」你會選擇按鍵收看，還是跳過畫面？

《致命點擊》（Clickbait）日前已於Netflix上架。（劇集海報）

最近在Netflix上架的懸疑劇《致命點擊》（Clickbait）播出即掀起熱話，更承接早前的西班牙劇《第二聲鈴響》（The Innocent）及《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes），成為本年度最值得煲的燒腦劇。大批網民都對劇集讚口不絕，但爛番茄專業劇評分數竟只有44%。

男主角Adrian Grenier相隔多年從返小熒幕。（劇照）

《致命點擊》主要講述Nick（Adrian Grenier飾）是個溫情的父親、丈夫及兄長，有天他突然失蹤，而網路上出現一段影片。片中慘遭毒打的Nick拿著紙板，上面寫著：「我虐待女人，影片觀看滿 500 萬次，我就會死。」妹妹（Zoe Kazan飾）和妻子（Betty Gabriel飾）急著救他，可惜在等待期間，換來的只有Nick不為人知黑暗的一面。

*注意：內含些少劇透，逃生門在此。

劇集編排跟《第二聲鈴響》很相似，風格尚算新鮮，8集都以不同角色的視覺去敍述所有角色跟男主角的關係及其不可告人秘密，來串連整個故事。這個處理手法成功令劇情更加緊密，直接令劇迷更加投入，跟隨角色逐步抽絲剝繭去找出究竟誰是兇手。本來以為劇集只是以失蹤案作為主線，再進一步揭開Nick背著妻子出軌的狗血劇情。首集成功營造出濃厚的懸疑氛圍，每集總會拋出驚人伏線及新證據吸引劇迷追看樸素迷離的案情。

自問是個懸疑劇迷，Netflix近年都打造過不少高質之作，雖然《致命點擊》的劇情猶如過山車般峰迴路轉，扭橋反轉再反轉，100%的不看到最後都猜不到究竟誰是兇手，在懸疑佈局方面尚算出色，但是否真的燒腦，如果大家煲過德國神劇《闇》（DARK）的話，《致命點擊》其實不算什麼。

值得留意的是編劇加入了很多現今社會的網上亂象，在影片達500萬次觀看後，有大批網民以定位追蹤上載片源的地址，有的為了拯救Nick，但有的只為了滿足好奇心，視之為遊戲般搶先找到他的屍體。還有借中年女人婚姻失去激情而在交友App中扮演他人來尋求慰藉、鍵盤戰士在沒有了解事實真相的情況下打出惡言毀掉別人聲譽等情節，來突顯出網絡世界讓現代人失去應有的同理心，變得更加冷漠。