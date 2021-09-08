馬海倫曬價值過百萬Hermès手袋震撼網絡：經濟上許可我稍微豪少少

馬海倫（Helen姐）今日（8/9）出席無綫（TVB）全新飲食節目《教煮爭霸》的拜神儀式。節目由李家鼎、蕭秀香（三姐）及曹永廉擔任主持，Helen姐以嘉賓身份到場，笑言來到只負責吃，不敢在他們面前班門弄斧：「我婚後因為好得閒，都有去學煮嘢，有時候同朋友食飯都會煮，不過就唔好係佢哋面前煮啦。」

Helen姐今天右眼有點紅，直言是不夠睡眠時間才這樣，沒有太大問題。（梁碧玲攝）

Helen姐有份在劇集《七公主》演出，而現年73歲的她亦獲觀眾大讚保養得宜，絲毫不覺得已經73歲。提到保養之道，Helen姐便指自己經常做運動外，也常保持心境年輕，幸好身邊工作大多數都是年輕人，因此也會緊貼年輕人潮流，不然無法溝通，例如有留意友台ViuTV的「年輕人」，她說：「依家最Hit好似係某台班後生仔，上次演唱會有嘉賓我咁啱有去聽。（吸引到你？）不過我呢排唔得閒，要開工，未得閒去睇佢哋，但聽聞佢哋好犀利，不過我哋《聲夢》都好犀利，《聲夢》我個個都好鍾意，畀公司訓練出嚟都好好。」

Helen姐今天帶了親手炮製的泰式鮑魚來請主持們吃。（梁碧玲攝）

Helen姐入行多年，一向低調，屬於圈中的隱形富婆，而早前她的社交網站也罕有展示過百萬的Hermès手袋，Helen姐解釋：「都係我啲仔女送畀我，依家都70幾歲，經濟上都許可稍微豪少少，但我平時都好慳。（有幾多個名牌手袋？）少少啦，多送都係我女送，我好少自己買。」

Helen姐的價值過百萬Hermès手袋！（IG/@ma_helen_ma）

七公主｜73歲馬海倫身家逾半億 曬超罕併皮Hermès手袋顯財力