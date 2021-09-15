61歲鍾楚紅微博曬素顏照　證凍齡美貌十年如一日　網民封不老女神

61歲的鍾楚紅以性感冷豔形象，被封為「東方瑪麗蓮夢露」，自1994年息影後，就鮮少出現在螢光幕前。熱愛大自然的她時常在社群平台分享踏青照，近日她也曬出一系列郊遊照，輕鬆愜意的模樣配上凍齡美貌，仍舊散發出一代女神的風韻。
人稱「紅姑」的鍾楚紅曾於1979年參選香港小姐，榮獲第4名，憑著亮麗外表以及姣好身材拿到了進入影視圈的入場券，之後也與周潤發合演電影《秋天的童話》，因此入圍金像獎最佳女主角，也獲得亞太影展影后的殊榮。
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此外，其所散發出的魅力更是迷倒眾多男星，甚至謠傳她一度是「劉德華的理想妻子」，不過最終還是由廣告界才子朱家鼎抱得美人歸。
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熱愛大自然的她近日也在微博分享出一系列踏青照，並寫下「生命中不能沒有的綠，保護林木，愛護大自然。」只見照片中身穿一身黑衣，搭配一頂遮陽帽，身材仍舊十分纖細苗條，即使臉上脂粉未施，仍看不出歲月的痕跡，網友也紛紛大讚，「紅姑一直很美」、「不老女神」。
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