瑤瑤郭書瑤自揭「臉歪」被欺凌　IG訴13年自卑心聲：誰都想長的正

當年以「殺很大」廣告爆紅的台灣女星郭書瑤（瑤瑤），近年來憑著精湛演技在戲劇圈獲得亮眼成績但她日前坦言在，曾經因為天生的歪臉遭到冷嘲熱諷，因而對自己的臉沒有自信，直到當上演員心態才逐漸有所改變。



郭書瑤12日在FB發文表示，一直以來對自己的臉沒什麼自信，出道後經常因為「臉歪」，被拿來模仿、取笑，因而極度不喜歡臉歪一事，「畢竟誰都想長得很正啊。」

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之後成為演員，郭書瑤依然很在意臉歪，心想只能夠豁出去，從起初的假裝不在意，後來她逐漸改變心態，將劣勢轉為優勢，「覺得換一邊臉就換一個人，好像可塑性很高耶，對演員來說是一種優勢」，因此慢慢能夠接受歪臉，「很享受這樣的自在感，在工作上能更真實的呈現很多的樣貌，期待我的『歪』帶來不同驚喜。」

郭書瑤說，「面對負面的、黑暗的，因為很真實，所以叫人難以接受，但有這些不完美，才能不斷突破不是嗎？！ 不完美的美，其實很可愛。」此文一出後，吸引不少演藝圈好友留言讚美她才是真的美。

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