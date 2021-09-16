艾瑞絲拍性感寫真卻難過到哭：我不亂搞男女關係！媽媽嬲爆咁樣講

台灣網紅艾瑞絲憑藉電競實況打開知名度，之後因穿短裙到高中教英文課一砲而紅，之後轉型成為YouTuber ，目前是台灣人氣網紅團體「反骨男孩」一員，近年來逐漸從甜美路線轉戰性感風格。經常透過社群網站分享生活的她，近日在新片中透露自己因刺青和拍性感寫真，遭傳統的媽媽放話要斷絕母女關係。



艾瑞絲最近在新片中向老闆酷炫吐苦水，她無奈表示最近因為買車媽媽又抓狂，氣艾瑞絲為何要「貸款」，認為自己可以直接給現金，艾瑞絲就不用付銀行利息，接著艾瑞絲自爆媽媽很喜歡用金錢控制自己，她表示先前出寫真年曆，裡面有穿丁字褲的性感照。

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結果艾瑞絲又被保守的父母一頓臭罵「要我們怎麼在親戚面前抬頭」，還直呼「我們又不缺錢，何必要拍這種裸露的照片」，而父親看到後也傳訊息「你不再尊重你和我媽了是不是」。

此外，艾瑞絲的父母也會追蹤所有成員的社群平台，一次就在蕾菈的IG看到艾瑞絲去刺青的限動，火大傳訊息表示「我要跟你斷絕母女關係」，艾瑞絲坦言自己都是先斬後奏，因為她認為事先講都會被父母拒絕，她透露從小父母就對她過度保護，從不讓她做家事，把她當小公主養。

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如今艾瑞絲28歲了，經濟也獨立，每個月都會給家裡錢，而且潔身自愛，不菸、不酒、不亂搞男女關係，還要這樣被管，讓她無所適從，而她與父母也已很久沒有聯絡，向廣大網友求救該如何修復親子關係。

艾瑞絲被斷絕母女關係後「難過到哭」（Youtube@Aries艾瑞絲 ）

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