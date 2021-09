ViuTV節目《甜爺爺》今晚(17日)播出的最後一集,夏韶聲和孫仔Kyle二人遊車河互訴心聲,又漫步西貢觀賞星星,十分溫馨浪漫。Kyle特意準備了親筆信和畫作送給夏韶聲,表白指「You are my hero. I am so proud of you」,令夏韶聲冧到暈之餘,更即場要和孫仔「錫啖先」。

夏韶聲伴Kyle遊車河。

夏韶聲感性地指:「無諗過可以陪到Kyle幾多歲,不過都好想可以陪到佢長大成人同結婚,睇下佢大個咗廿幾歲嘅時候會係點。不過就未必可以見到佢嘅小朋友。」他透露已經決定會將自己的結他和音樂留給女兒及兒孫。他指會將現時使用的結他留給Kyle,上面印有夏韶聲的名字,全世界僅有一支。

+ 1

同場加映:香港小姐2021紅地氈|炎明熹姚焯菲不怯場 陳楨怡謝嘉怡性感搶鏡