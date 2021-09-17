辣王傳｜與「Dee姐」陳海寧挑戰食勁辣拉麵　阿Dee食到面容扭曲

ViuTV節目《辣王傳》今個星期六（18日）晚上8時播映第二集，Dee@ERROR自稱「ViuTV辣王」，伙拍幾位嗜辣級數不同的「辣妹」，包括陳嘉倩、練美娟、鄭伊琪（浩南）、陳海寧（Isabella）、張綺娜（Nana）、林梓程（Fion）、甄茵、康錦媚（Mavis），四出尋覓餐廳，挑戰辣料理，為每道菜色的辣度評級，務求向觀眾介紹不同辣度的菜色。

Dee、陳嘉倩、陳海寧挑戰店舖的「鬼辛」拉麵。

明晚播出的一集，阿Dee、陳嘉倩與「Dee姐」陳海寧將會挑戰日韓辣料理。「ViuTV辣王」阿Dee自誇曾在東京食過辣拉麵及在九州食過激辣燒肉，但都難不倒他。他們首先到訪一間主打辛辣的拉麵店，店舖曾辦過吃辣比賽，最快的紀錄是48秒吃完一碗「鬼辛」拉麵。阿Dee自言可以成功挑戰24秒，怎料阿Dee食到面容扭曲，被「Dee姐」反問「你啲雄風去咗邊啊？」

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