演鬥聽｜Supper Moment展現超高速音樂神技　林德信呻唔公平

Supper Moment於周六（18日）晚《演鬥聽》挑戰極限，以190bpm嘅高速表演歌曲《下首先》，難度超高，更舆林德信、Shimica黃宇希來個音樂battle。表演前，Sunny嚴陣以待，躲在一角默默背歌詞，相反嘉賓Alex則表現輕鬆，更謂：「冇壓力，帶住一個嚟玩嘅心態。」

《演鬥聽》最新一集有Supper Moment、林德信和Shimica黃宇希等人。

於我點你作環節中，Supper Moment以御用監製陳偉文（Adrian Chan）的語音訊息《下首先》作為素材，用超高速嘅節奏演繹，連記歌詞都辛苦，Sunny話：「首歌係寫畀Adrian，佢又坐喺隔離，好大壓力，（首歌佢收貨喎？）係呀！終於唔使下首先……」結他手阿雞亦話：「嗰首歌係190bpm，喺我哋作品之中最快嘅歌。」低音結他手CK認為最難的環節就是神算歌手：「本來諗住讓幾秒，點知讓咗十幾秒出嚟。」但阿雞反而好滿意：「因為我係第一次喺熒幕前唱歌。」

Sunny表示首歌係寫畀御用監製陳偉文。

今集Supper Moment除了唱了《下首先》，更改編陳蕾的《娑婆》，並打算收錄在自己channel內，Sunny話：「錄番個studio version都幾正！」而Sunny則最滿意玩《娑婆》：「玩出嚟嘅感覺都幾好，同埋何洋喺隔離，喺ear mon度聽住佢唱歌係一種享受，何洋把聲好靚。」

Supper Moment玩得好開心。

今集鼓手阿達會舆演鬥band嘅鼓手Joey對決，錄影時，兩大鼓手battle好精彩，阿達坦言對住Joey有壓力，而CK則指最大對手係RX，因為佢係冇限制，乜嘢聲都做到。另一組是Alex與Shimica，當晚Alex多次表示唔公平，他笑指：「今日個評判Adrian係Supper Moment嘅人嚟㗎！你哋觀眾睇嘅時候，唔好忘記呢個point，不過都好好玩，大家都好開心！」

Alex好深情。

而Shimica最近因忙於為鄭秀文新歌《新造的人》宣傳，錄影當晚，她挺大壓力，「《演鬥聽》好有挑戰性，同Jonathan玩嘅遊戲，佢會考你，Alex講得啱，最後我哋個team冇贏，一睇就知邊個贏，心照，唔使講出嚟。（今日係咪唔舒服？）都ok！今日拍咗十幾個鐘，我諗我應該輸咗在頭太重，你試吓呢個（假髮），好似揹咗個2kg嬰兒喺個頭度。」

原來係假髮！

Alex以老竇林子祥爸爸語音做我點你作素材：「其實好random，個遊戲都係想攞啲出人意表，同音樂冇關嘅變成歌，咁啱Jonathan碌過我嘅ig，係佢搵返嚟，即興創作超難，如果你睇嘅時候，呢個唔係好似平時咁樣，你有首歌夾好晒，係有啲挑戰！」Shimica指因為怕失聲要狂食喉糖：「我初頭都有壓力，佢又望住我啦！」梓軒笑指：「佢欣賞你啫！欣賞你美妙嘅歌聲！」相反Alex就好enjoy整個過程：「最開心係睇佢哋夾嘅時候，好似好耐冇睇到一隊band表演！」

王梓軒大讚兩位嘉賓。

梓軒指：「Alex嘅態度幾正，輸贏唔緊要，每個作品好唔同，你做到你想做嘅創作，搵到啲style想玩嘅、想夾嘅，大家做到好開心，當然啦，係有少少唔公平嘅，哈哈！」

雖然Alex指唔公平，但MVP金腰帶卻落在他手上，問到Supper Moment會唔會不值呢？Sunny搞笑話：「係啦！應該畀我哋吖嘛！哈哈！（應該偏心喺你哋度？）唔係嘅，金腰帶襯佢多啲嘅，我期待佢帶出街，哈哈……」

Sunny指透過《演鬥聽》認識到好多音樂人，今集氣氛亦很好，希望下次可以合作。

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