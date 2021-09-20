三台即時報告｜林鍾一戰成功搶觀眾　TVB新劇未能承接強勢？

三台收視報告又再出爐，今次的日期是9月13日至9月19日。這個星期最搶焦點的節目並不是在電視台，而是星期六晚網上直播的「林鍾百萬大戰」，雖然正式的直播只在收費的YouTube頻道裡，但網上的確流出很多不同的直播，所以有不少市民都成功收看賽事，自自然然會影響到電視台的收視



不過，在講「林鍾百萬大戰」前，先講講TVB這次報告的新劇集《我家無難事》和《把關者們》，兩套都是在這個星期開始播放，不過成績都不是太好，前者只有19.3點，後者則更差只有17.8點，比起上一手劇集《七公主》和《智能愛人》最後一周的21.4點和18.4點都有所下跌，兩套劇都未能承接劇集本來慢慢回升的強勢。而《愛．回家之開心速遞》則比較平穩，由上次報告的21點微升0.1點至21.1，雖然也不是好成績，但至少沒有跌吧。

鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠主演的《我家無難事》，由8月9日起，逢星期一至五晚上8時30分播映。

《把關者們》是講述海關日常運作的劇集。（節目截圖）

TVB有新劇集播映，ViuTV一樣有中台合拍劇集《超感應學園》首播，這部劇集有MIRROR兩子姜濤和Anson Lo（盧瀚霆），肯定會比播韓劇好反應，而結果亦反映出這一點，今次收視有3.3點，比起之前的《延遲的正義》平均高出0.5點。不過，《超感應學園》其實在台灣已率先播出，如果有心收看的粉絲可能一早已從其他途徑收看，絕對會影響收視。

姜濤於《超感應學園》的精彩演出（《超感應學園》劇照／八大電視）

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至於「林鍾百萬大戰」，星期六晚上八時開始在網上播放，一連六場賽事，林鍾一戰更是押尾在十一點才開始。睇返報告，TVB該晚八時的《愛．回家之開心速遞》只有17.1點收視，雖然這個時段一向收視不算太高，但近四星期也未試過跌到17的水位，而ViuTV則是播放《辣王傳》，也是跌穿2點至1.9點的收視。雖然不能直接指是因為拳賽而搶走收視，但的確這個時間兩台都錄得輕微的跌幅。

鍾培生最後都係K.O.唔到林作。（資料圖片）

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