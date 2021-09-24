騰訊視頻海外版發布10套待播劇　肖戰被擱置劇集有望復活

吳亦凡事件之後，廣電總局不時發布各種新規，當中包括堅決抵制流量至上，耽改之風等泛娛樂化現象，導致多套劇集擱置，播出日子遙遙無期。



日前，騰訊視頻海外版「WeTV Thailand」在官方IG發布了他們的新的待播劇，當中包括《張公案》（後改名《君子盟》）、《皓衣行》、《餘生，請多指教》、《且試天下》、《斛珠夫人》、《良言寫意》、《玉骨遙》、《愛的二八定律》、《雪中悍刀行》、《左肩有你》等多套大熱劇集，不止有bl小說改編劇，還有現代言情，類型多樣，而演員陣容更是強大，集結一班頂流及人氣演員，肖戰、楊紫、楊冪、陳偉霆、宋威龍、楊洋、許凱等，令劇迷相當期待。

「WeTV Thailand」曬出多套待播劇。（IG截圖）

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其實內地不少電視劇都非常受海外觀眾喜愛，好似《甄嬛傳》、《延禧攻略》、《如懿傳》、《三生三世十里桃花》、《陳情令》、《大明風華》、《山河令》等，都曾在海外播出。雖然今次騰訊視頻在海外平台公布了片單，但具體什麼時候播出，尚是個未知數。有網友認為，騰訊視頻之所以這樣做，主要有三點：第一，提前宣傳劇集；第二，給粉絲吃定心丸；第三，採用「曲線救國」的形式，利用海外平台率先播出。

而海外首播的情況也不是沒有先例，好似2018年的親自真人騷《想想辦法吧！爸爸》，由於限制明星子女出鏡，因此節目在優酷的海外平台播出，內地至今仍未首播。