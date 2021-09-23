《大叔的愛》陳子豐原來係余文樂表哥　曾羨慕又妒忌樂仔成就

ViuTV藝人陳子豐因早前出演ViuTV劇集《大叔的愛》，陳子豐曾坦言劇集令人知名度、收入大增：「呢排搵多咗錢，多咗啲廣告，我IG都突然多咗人追蹤，藝人就係希望咁，多謝觀眾咁鍾意我。」日前他接受網台訪問時表示，自己在劇集出街後一個月的收到的工作報價，是近幾年的總和，認真誇張！

陳子豐於2010年加入NowTV做主持，直到ViuTV於2016年開台，他便主力擔任電視台節目主持以及參演不同劇集，包括《歎息橋》、《暖男爸爸》以及最近的《大叔的愛》等等。（陳子豐IG圖片）

另外，他在節目中更指原來余文樂是他的表弟，樂仔現在已名成利就，陳子豐表示曾經也羨慕又妒忌表弟，令到自己非常不開心，更說當在家庭聚會時，因為由細玩到大不會有心結，但望到樂仔的名車一樣勁羨慕。

原來余文樂係佢表弟。（IG圖片）

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樂仔現時有幸福美滿家庭，子豐一樣有，他曾說笑指老婆是MIRROR忠粉，尤其喜歡陳子豐在《大叔的愛》戲中情敵Edan，是一名「爵屎」：「佢甚至有自肥計劃，叫我邀請Edan同Anson佢哋回家聚會。」子豐與太太訂了規矩，家中若放了MIRROR成員海報或大相，必須有他同樣大細的相片放在旁邊，當然陳家只放一家三口靚相。

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