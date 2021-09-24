SKYLE打破紀錄出道二個月連續打歌　隊長CHAEHYEON榮升纖腰王

SKYLE繼8月4日發表出道曲《FLY UP HIGH》之後，明天開始後續曲《DADADA》的宣傳活動。SKYLE 將於24日下午5點在KBS 2TV直播音樂節目《Music Bank》中公開《DADADA》的首個舞台。據所屬公司介紹，《DADADA》是能夠確認SKYLE新魅力的歌曲。 與充滿力量和Girl Crush的出道曲舞台不同，將展現成熟可愛的舞台。

SKYLE又有新歌！

《DADADA》是由與IU、宇宙少女、梁耀燮等合作的製作人KZ製作的。 這是一首融合了拉丁舞曲和Trap的異國混合舞曲，歌詞中對戀人的愛情表現得非常熱烈，令人印象深刻。

SKYLE隊長CHAEHYEON表示:”通過《給我天使之翼》得到了很多人的喜愛，感到很幸福。 我們會通過《DADADA》展現更加帥氣的現場演唱和表演，希望大家多多期待。 小韓素希ERIN 則表示希望藉這次連續打歌舞台，能夠令多些人認識SKYLE ，更希望以後有機會能夠去不同嘅地方進行演出和大家見面。ERIN 和CHAEHYEON更為了此次打歌，進行纖腰比賽，CHAEHYEON將腰圍減至19吋半，變成SKYLE 的纖腰王。

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另外，SKYLE繼24日的《音樂銀行》之後，將於27日出演阿里郎電視台的音樂節目《Simply K-Pop》。

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