《真情》容姨譚倩紅90歲依然精靈：每日喺床上面做運動

提起「容姨」譚倩紅，大家一定會想起她在8，90年代處境劇《真情》的演出。這一位香港影視甘草演員遍及無綫電視及亞洲電視，粵劇及舞台界，大大小小的電視作品多達6，70套。今日（9月24日）她受邀到新城電台開咪，與阮兆輝和薛家燕（好姨）傾談電影界的點滴。真係咩回憶都返晒嚟！



90歲譚倩紅出演過不少處境劇，其中最為人熟悉的角色就有《真情》的容姨。（網上圖片）

90歲「容姨」譚倩紅依然十分健壯。（林迅景攝）

今年已90歲的「容姨」譚倩紅身體依然壯健，而臉色紅潤，雖然與拍攝《真情》時已相隔20年有多，但也沒有什麼分別，簡直是「凍齡界」的表表者。「容姨」譚倩紅接受《香港01》訪問時，大談淡出幕前後的生活，她說：「而家多數做慈善活動，好似噚晚咁我就幫手籌款，喺大會堂唱粵曲。幾好呀，噚晚有成八成人去睇。」

咩回憶都返晒嚟。（網上圖片）

「容姨」譚倩紅分享，現時的生活十分規律，說：「我今年90啦，好感恩，都係上天賜福，暫時都幾精靈。而家一個月都會打一、兩次麻將，有人話麻將可以防止老人癡呆症（失智症）呀嘛，哈哈。」她又分享了自己的飲食、生活習慣，說道：「我每朝早7點就會起身，不過我唔喺地下做運動，而係喺床上面做運動，做啲伸展運動、郁吓手腳、（對腳）踩吓單車，總之每朝我都做一個鐘頭運動，之後先至去洗手間。」

譚倩紅（容姨）、阮兆輝和薛家燕（好姨）。（林迅景攝）

她說到，去洗手間就會飲兩杯暖水：「清吓個腸胃，就好似通渠咁。」飲食方面，她自言一直都是粗茶淡飯，說：「每日夜晚7點前食晚飯，之後直到第二日起身都唔食嘢。每日就係早午晚三餐，朝早就係食麥皮或者兩塊餅乾，麵包，下午就食米粉或者麵，夜晚先會食飯，不過我每日就一定會飲湯，菜湯、瓜湯咁。」她也表示，一直都推持「食夠就唔食」和少油多菜的原則，難怪活到90歲都似足6，70歲一樣健康。

譚倩紅（容姨）同家燕姐套衫襯晒色。（林迅景攝）

譚倩紅有不少經典作品。（網上圖片）

問及會不會「心癢」想重回幕前？「容姨」譚倩紅卻回答：「冇啦，點解呢？因為電視唔同我出去做騷，做騷個表演能力喺自己度（可以自己控制），但係拍電視就唔到你話事，第一時間啦，第二因為制作問題，幾辛苦你都要同人拍，自己知道自己體力未必可以能夠做到。有電視台搵我，但係我都推晒，再者，我都想留個好嘅印象畀大家。」

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