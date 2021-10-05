魷魚遊戲｜10部殺人遊戲日韓劇集　數據揭秘呢一套贏《魷魚遊戲》

「你看《魷魚遊戲》了嗎？」近日最紅的Netflix韓劇《魷魚遊戲》，剛預告就引發網友熱烈討論，許多鄉民紛紛排入必看清單，果不其然，上架不到一星期，就登上Netflix世界觀看排行榜第一名，口碑還越來越好。在這場殘忍的生存遊戲競賽中，想要活下去，唯一的辦法就只有一直贏下去，如果輸了，真的只有死路一條啊（抖）！



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這類生存遊戲的題材除了畫面血腥、推理刺激之外，也探討人性的黑暗面，受到許多廣大粉絲的歡迎。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，讓網友印象深刻、熱烈討論的變態殺人遊戲日韓影劇有哪些，還沒看過的你快一起收入片單吧！

【圖輯】點圖看網友熱烈討論的10大殺人遊戲日韓影劇👇👇👇

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No.10《惡之教典》

《惡之教典》主要是描述一名深受學生歡迎的英語教師，其實有反社會人格障礙，理想是在學校建立一個屬於自己的王國，將他所認定會阻礙他的人以殺人方式予以剷除，或是設法讓他在學校沒有立足之地，根本就是學生們完全不想遇到的恐怖教師。

在一個有著不良少年學生和怪物家長、集團作弊、教師淫亂等問題學校任職的他，開始了恐怖的殺人計劃。文化祭的前日，一場血腥的殺戮慘案開始了，想知道後續發展的各位觀眾，快快去找來看吧！

No.9《要聽神明的話》

《要聽神明的話》就是一場無法理喻的極限生存遊戲。一所普通高中在毫無徵兆的情況下被入侵，不知從哪來的達摩不倒翁在講台上自顧自玩起「一二三木頭人」的遊戲，違反規則馬上就會爆頭而亡，爆頭的血珠還會變成讓人發毛的紅色彈珠，除了主角在時間內按下終止的按鈕，教室內無一生還。

逃出教室後還沒完，得和其他班級的倖存者參加剩下好幾輪的遊戲，輸了的話只有以死收場。主角憑藉冷靜的觀察力和智慧答對難題救出其他同學，為了取得通往下一關卡的鑰匙，倖存者必須攜手共闖生死難關，考驗你對人性的信任度。

No.8《GANTZ 殺戮都市》

《GANTZ 殺戮都市》開頭是主角玄野計和多年不見的同學再相遇，卻同時為救人、逃脫不及被電車撞死，以為死亡的兩人卻被傳送到一個密閉房間，周圍都是些本該死亡的人，房間中央有個神祕黑球，對這群人下指示，進行著「殺戮外星人」的任務。只要獲得100分，就能復活隊友或脫離遊戲。

不知道目的為何，也不確定每次任務能否成功，只能一次次的與夥伴同心協力，無止盡的無限循環，終點在哪，沒有人知道，讓觀眾懸著一顆緊張的心。以外星人為敵的題材相當新穎，緊湊的攻防戰、充滿血腥獵奇的畫面也是一大看點。

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No.7《欺詐遊戲》

改編自同名漫畫的《欺詐遊戲》由松田翔太和戶田惠梨香主演，誠實正直的神崎直被選中參加由LGT事務局舉辦的真人遊戲「LIAR GAME」的初賽，不料卻被信任的人騙走獎金，徬徨之下只好找有天才詐欺師之稱的秋山深一（松田翔太 飾）幫忙，被打動的秋山答應助她取勝。

比賽勝出後事情看似告一段落，神崎直卻又被事務局騙到比賽會場，得知此事的秋山決心與對方周旋到底，二人一同參與「LIAR GAME」第二回合，並被牽扯進入一場又一場看似永無止境的「欺詐遊戲」中。

No.6《賭博默示錄》

《賭博默示錄》由藤原龍也主演，主要在講述無所事事的主角伊藤開司每天過著和人賭博、喝酒的墮落生活，時常一輸錢就破壞路邊汽車的輪胎作為發洩。後來因被欺騙作保而莫名背上債務、無力償還的伊藤決定登上「希望號」賭船奮力一搏，希望藉此將債務一筆勾銷。

但在上船之後卻發現陷入了帝愛帝國的圈套，在賭博遊戲中失敗的伊藤眾人，從此淪為帝國的奴隸，日日夜夜勞力工作，飽受剝削壓榨之苦，而不甘被壓榨的伊藤選擇以性命為賭注向帝國發起挑戰。

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No.5《未來日記-ANOTHER:WORLD-》

《未來日記-ANOTHER:WORLD-》是描述主角星野新太因故獲得一支「能夠自動顯示短時間內的未來」的手機，他稱之為「未來日記」。

原本新太對於獲得這能力感到開心，但很快地發現這其實是日記持有者之間你死我活的生存遊戲，如果持有者即將被殺死，那日記的預知範疇內都會記載「DEAD END」的提醒，在遇到另一位同樣持有未來日記的神祕女子後，新太的「DEAD END」告示也出現了...。

No.4《狂賭之淵》

由漫畫改編的《狂賭之淵》，故事背景是在以賭博培育學生各方面能力的貴族學校，學校裡存在著嚴重的階級制度，以賭博能力來決定地位高低，每位學生都必須向學生會繳交「上納金」作為維護費。

在新會長上任後，新增了家畜制度，上納金在全校學生中排名倒數一百名內者，將會被視為家畜，在校內受到歧視與霸凌，讓人生不如死。欠下鉅額債務者還會收到「人生計劃書」，自此之後的人生都要照著計劃書的指示度過，即使畢業也繼續受到控制，包括未來結婚的對象等等都已被決定好。直至還清債務。

No.3《今際之國的有栖》

《今際之國的有栖》故事描述主角和朋友在一陣逃難追逐後，發現整個城市空無一人，在廣告指引下，被迫加入一場危險的遊戲，遊戲的類型和難度由撲克牌花色決定。遊戲中獲得勝利的玩家會獲得「簽證」，隨著參加的遊戲越多，簽證時間就會越長；一旦簽證過期，這些人就會被從空中射出的紅色雷射處決。

遊戲關卡非常燒腦，主要分成4大類別，包括體力型、智慧型、團體合作和心理型遊戲。透過遊戲的勾心鬥角、耍手段等，看盡了各種人性的真面貌，人人都在遊戲生死存亡的迫使下呈現最黑暗的一面。

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No.2《魷魚遊戲》

《魷魚遊戲》主要講述一群生活在社會底層、急需要金錢的人們，不約而同接到神秘的邀請，受邀參加一場獎金高達456億韓元的生存遊戲，受邀的玩家來自各行各業共456名，他們必須在6場遊戲中勝出才有機會拿下高額獎金，若失敗就得死亡，每位參賽者為了贏得遊戲不擇手段，也顯露出人性最險惡的一面。

這類型的作品不免會被拿來比較，《魷魚遊戲》是以韓國兒童遊戲為主軸，規則相對簡單，拍攝角度更著重在每個人的故事、經歷，也有網友表示部分內容與《要聽神明的話》相似，不過導演嚴正否認，儘管陷入抄襲爭議，還是今年度非常值得一看的好作品。

No.1《大逃殺》系列作

《大逃殺》故事劇情描述成年人透過匪夷所思的荒謬法案《新世紀教育改革法案》（簡稱BR法），從全國所有中學中隨機抽選一班，送到無人小島參加一場互相殘殺的遊戲，最終只能有一人生還，否則全部格殺勿論，藉以傳達弱肉強食才是生存之道的殘酷法則，諷刺著現實社會上的陰暗面。

系列電影一共推出兩部，由於題材過於驚悚，還一度被列為18禁，在相關人士奔走下，才開放15歲以上青年觀看。《大逃殺》在當時相當新穎，成為了經典中的經典，許多影劇或遊戲皆受到該片的啟發，成為這類題材的模組範本。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年9月27日至2021年9月26日，共3年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『死亡生存殺人遊戲日韓影劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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