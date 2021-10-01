菊梓喬被吳卓羲「凌晨tag」　避談兩人緋聞關係：佢大前輩嚟㗎！

適逢國慶，菊梓喬（HANA）今日（1/10）於紅館為文藝晚會獻唱，她指在紅館舞台上唱歌已經夠興奮，也非常期待將來能在紅館開個人演唱會：「我會揀自己創作嘅歌先，我都認自己係有啲自私嘅，其他嘅就交畀大家揀。」



HANA菊梓喬透露最近夥拍周錫漢（Randy）籌備新歌。（葉志明攝）

HANA透露最近夥拍周錫漢（Randy）籌備新歌，她形容這次合作是跳出舒適圈的嘗試：「第一次同佢合作我都會驚，因為自己跟住韋景雲同Johnny Yim（嚴勵行）唱過、寫過好多歌，新嘅班底始終係會冇咗啲安全感，但係Randy真係好好，教咗我好多，令我可以好放心，好信任佢。」張家誠、張美賢是音樂界非常有名的，但就沒有出現在HANA的歌曲之中，但她強調差別並不在於曲風上的突破：「今次係唱嘅方法有唔同，我哋都想循序漸進，當然將來會有更多唔同嘅風格。」

菊梓喬避談與吳卓羲的關係。（葉志明攝）

現年42歲的吳卓羲依然咁靚仔。（陳順禎攝）

今日同時也是發放第二期消費券的日子，HANA指上次的金額尚未用完：「今次會買啲用落塊臉嘅嘢，我想買部洗臉機，因為洗臉機真係好貴，同埋會買啲小電器、小家品，因為我鍾意留喺屋企，唔鍾意出街亦唔鍾意買衫。」問到早前在社交平台被吳卓羲tag一事，HANA指對方也沒有做錯過，不需要向自己解釋，也覺得事件發生非常搞笑，被問到二人是否有機會發展，HANA就避答問題：「希望有機會同佢合作，唱歌拍戲。佢大前輩嚟㗎嘛！有得同佢拍戲嘅話我當然想。」