《蒙著嘴》MV破千萬點擊率送鬚根　姜濤：咁我咪好值錢？

MIRROR成員姜濤、Anson Lo(盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、陳卓賢（Ian）、江熚生（AK）以及柳應廷（Jer）將在12月舉行音樂會，今早六子齊齊現身記者會。



MIRROR嘅粉絲群涵蓋老中青，近日網上瘋傳一份小一英文工作紙，有MIRROR成員同經理人花姐出現，教小朋友用He、She、It等代名詞。對於再次成為教材，AK坦言十分開心，並謂：「希望我哋做嘅嘢可以感染到身邊的人，又或者令下一代有動力做自已想做嘅嘢，而呢個都係我哋玩比賽想入行嘅其中一個目的，希望佢哋學到嘢啦。」

姜濤、Anson Lo(盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、陳卓賢（Ian）、江熚生（AK）以及柳應廷（Jer）今早出席音樂會記者會。（葉志明攝）

提到早前Anson Lo與AK嘅騷肌廣告，引起全城熱議，Anson Lo就自覺可以更好：「我都係覺得偏瘦，但我同AK都係用最大努力喺短時間內谷得幾多得幾多，大家鍾意係開心嘅。」而對於有傳「登神CP」將合體，並與毛舜筠在新戲中合作，Anson Lo就表示遲啲有消息第一時間同大家聽，但目前係未確定。

Anson Lo原來唔太滿意自己嘅騷肌廣告，原因係太瘦。（葉志明攝）

另外，姜濤去年推出嘅《蒙著嘴說愛你》，其MV在官方頻道點擊率近日衝破1000萬大關，他昨日在IG上載鬚根照並留言分享感受。他在接受訪問時連聲否認鬚根照是福利圖，Edan在旁即笑指「一千萬送鬚根」，姜濤聞言後表示：「 咁我咪好值錢？好開心有咁嘅成績，但都想同大家講過去咗嘅成績本身自己唔係太在意，因為要睇你眼前之後要做嘅嘢，都多謝大家幫我哋達成呢個目標，同埋希望大家著重返我哋未來嘅作品。」

姜濤感謝大家支持《蒙著嘴說愛你》，但亦希望大家放眼MIRROR之後嘅作品，並預告新團歌已在錄製當中。（葉志明攝）

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