MIRROR三子快閃旺角　大爆鏡仔都買唔到口罩：完整一盒要問公司

MIRROR成員又再快閃旺角，今早（26日）Anson Lo（盧瀚霆）、邱士縉（Stanley）以及李駿傑（Jeremy）現身口罩Pop-Up Store 。雖然今次活動以半公開形式進行，但仍吸引近千人到場，有鏡粉昨晚已排隊，為此三位成員接受訪問時都叮囑大家要小心啲，Jeremy表示：「其實而家見我哋機會愈來愈多，大家可以唔使咁辛苦通宵去排 ，雖然咁支持我哋係好開心 ，但都要注重安全 。」而Anson Lo表示知道有fans為咗搵較好嘅位置，所以等商場一開門就要跑，他希望大家守秩序之餘，亦唔好跌親。



Anson Lo、Jeremy 與Stanley 今早快閃現身旺角嘅口罩活動。（梁碧玲 攝）

大批鏡粉到場支持偶像。（梁碧玲 攝）

Anson Lo近日推出單曲《MegaHit》，MV上架兩日已破百萬觀看人次。活動期間，有神徒喺大合照時不斷重覆唱出歌中「uh-oh-uh-oh」，搞到教主都忍唔住笑出嚟。Anson Lo表示跳唱歌是他一直堅持要做的事，曾擔心今次新風格大家會否受落。「見到好多神徒、鏡粉、甚至街外人都比咗好多評語我，所以真係好多謝大家。」而對於MV獲群星拱照，Anson Lo表示由於想有驚喜，所以未有搵MIRROR成員客串。「今次係想有一個完全未見過嘅畫面 ，所以會搵啲有驚喜、以前未合作過嘅嘉賓。同埋要啱返情節，然後再fit in返角色，所以真係超級感激所有嘉賓，要夾齊大家時間係好難，而且佢哋好肯幫手，呢件事係好sweet ，希望大家幫我同佢哋講聲多謝。」

新歌《Megahit》大受歡迎 ，Anson Lo表示十分開心。（梁碧玲 攝）

Stanley、Anson Lo及Jeremy與粉絲合照留念。（梁碧玲 攝）

提到MIRROR口罩在演唱會後經常被炒賣，就算今次重新開賣，都依然供不應求，Stanley透露其胞兄都曾經問佢有沒有辦法買到，但自己都無能為力：「我話都要問問，因為唔肯定，其實我哋有自己顏色口罩戴 ，但完整一盒我都要問問公司。」

Stanley透露自己都無能為力幫哥哥買口罩。（梁碧玲 攝）

隊長Lokman今日牛一，問到有咩表示，Jeremy 表示要等對方請食飯。（梁碧玲攝）

MIRROR口罩曾被炒到900蚊/盒（圖片來源: Carousell）