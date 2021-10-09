舊日的足跡｜吳麗珠親眼目擊梅艷芳遇襲︰佢係俾人「質」咗一拳

10 月 10 日是梅艷芳58 歲生忌。（網上截圖）

10 月 10 日是梅艷芳58 歲生忌，大家都懷念這位一代天后。闊別娛樂圈多年的吳麗珠（珠女）擔任《舊日的足跡》嘉賓，憶述曾目擊已故樂壇天后梅艷芳於娛樂場所被人掌摑一傳聞。

闊別娛樂圈多年的吳麗珠（珠女）擔任《舊日的足跡》嘉賓，憶述曾目擊已故樂壇天后梅艷芳於娛樂場所被人掌摑一傳聞。

吳麗珠憶述最難忘 1992 年 5 月初那個晚上：「我同兩位女藝人照常喺《歡樂今宵》收工後去去咗九龍塘嗰間卡拉OK 玩，諗唔到竟遇上阿梅被人掌摑嘅事……其實佢係俾人『質』咗一拳，我親眼見到，佢當時係由其他房間走入嚟坐低，我哋坐喺附近，嗰個人由另外一間房氣沖沖走入嚟，好似話阿梅唔畀面，我當時都唔知發生咩事，我哋驚到叫走，我冇叫阿梅一齊走，因為我見好似有人幫佢解決同面對。事出突然，我驚到開車都腳軟……後來，九龍城差館叫我哋去落口供，我真係好擔心阿梅……」

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珠女坦言：「再見返阿梅我冇再提起，知道佢去咗泰國一排，再出返嚟應該已經係解決咗。」「阿梅真係好好心地，佢份人好豪情，平易近人，冇扮嘢，佢企係台上誰可匹敵？我聽羅君左講，佢有事阿梅就送咗一張冇銀碼嘅支票畀佢。我好佩服阿梅，佢嘅離開都有好多延續，佢嘅慈善、佢嘅故事，由四歲一個歌女變成一個搞慈善活動咁成功嘅人，佢冇白活到……我正在向佢學習，我唔想做廢人，睜大眼等夜晚，拜拜咗問我一生做過乜？我乜都冇做過……我唔想囉！而家佢哋（好友）叫我『淘小姐』，因為我經常喺網上淘寶，我唔介意著二手衫，好多謝阿姐（汪明荃）、拉姑（狄波拉）時時送衫畀我，上次無綫 50 周年我嗰件衫 15 蚊，我要宣揚環保，我希望自己真係有啲嘢做出嚟。我而家最擔心就係梅媽媽（阿梅母親），佢年紀大，以前我哋經常有接觸嘅，始終佢係一個老人家……」

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