內地儲備男團被爆有女生混入　網友嘲笑是現實版《原來是美男》

內地養成系偶像始祖TFBOYS（王俊凱、王源﹑易烊千璽）紅遍大江南北，三子在歌影視方面各有成就，年紀輕輕已經站穩內地娛樂圈一線地位。有見及此內地有不少娛樂公司就按照既有的模式行事，廣大招募00後的男生培養他們成為新一代偶像。沒想到近日卻爆出男團「憶光年少年團」的儲備成員付佳源原來是一位女孩子，而她自己亦承認當初的確隠滿了性別，各大家道歉並宣佈退出娛樂圈，事件引來廣大討論。

TFBOYS是內地養成系偶像始祖。（視覺中國）

透過以「練習生劇場公演」的形式廣為人知的「憶光年少年團」，清一色都是00後的小男生，年紀輕輕的他們接受培訓後每一個都唱得又跳得，已甚有星味。但最近有網友卻爆出，當中曾被入選參加訓練營儲備做男團的付佳源其實不是男孩子身份，而是一位女孩子來的，當大家正在猜測之時付佳源對此事作出了垣承，承認自己欺騙了粉絲對自己的行為向大家道歉：「自己是女生，對之前的行為道歉對不起。自己從未進過少年團，並不是少年團成員，是冬令營的，對公司造成的影響也不好，真的很抱歉。」同時宣佈退出娛樂圈：「我不會再出現在娛樂圈和視頻平台。」

「憶光年少年團」的成員全是00後男生。（YGN-練習室）

而付佳源亦向大家交待了選拔過程，明顯是因為線上面試所以導致娛樂公司出錯：「公司覺得我各方面不錯，想有意簽我為藝人，當時還有其他公司一起找上門，最終選擇了憶光年合作。但是新疆疫情的關係，一空去不成，所以當時年少無知隱滿了公司自己的性別，欺騙了粉絲，對不起。」而娛樂公司方面亦隨即發出聲明表示已經同付佳源沒有合作關係了：「招募時家長跟孩子都隠滿了性別，並稱自己是男生，我司工作人員在工作的過程中有疏忽之處。幾個月前就早已與我司沒有任何關係。」

付佳源的外表乍看下似足男生。（微博圖片）

而眼見付佳源的照片，她的確乍看之下似足男孩子，以短頭髮示人的她五官深邃立體，輪廓線條分明，而且手長的部份乍看下顯得其骨架好大，女生男相絕對令人傻傻分不清。而不少網友對於事件則嘲笑是現實版的韓劇《原來是美男》，付佳源就是女主角朴信惠的翻版。另有網友認為這件事情反映大家對性別模糊的程度越來越不清晰，如此一來對青少年會造成影響，所以早前官媒公開發出的「限娘令」措施是必要性的。

付佳源還未正式出道已經宣佈退出娛樂圈。（微博圖片）