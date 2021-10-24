冰島潮什麼｜梁芷珮牧場體驗揸牛奶　再同老公齊歎「冰火」溫泉

由梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列大受歡迎，繼《西葡潮什麼》之後梁芷珮和老公更遠赴冰島旅遊拍攝《冰島潮什麼》，實行一邊工作一邊娛樂。全新旅遊節目《冰島潮什麼》亦將於周一（25日）至周三（27日）晚十點半翡翠台推出最後三集！



梁芷珮同老公一齊歎「冰火」溫泉。（《冰島潮什麼》圖片）

Christy與老公Kenneth早前七月遠赴冰島環島遊，上星期這對夫妻檔帶大家走遍冰島靚景、馳名地標、見識活火山、各式各樣天然溫泉，及玩盡各樣刺激活動。本星期，Christy與Kenneth將繼續帶大家捐窿捐隙，最後衝刺潮玩冰島！

Christy仲體驗埋揸牛奶。（《冰島潮什麼》圖片）

明晚（25日）播出的第四集，Christy先會到冰島南岸探訪有「冰島國鳥」之稱的海鸚鵡（Puffin）。拜會國鳥過程相當唔簡單，先要渡水前往黑沙灘，再徒步走一段路抵達懸崖邊才有機會一睹國鳥風采；除了Puffin洞穴位置偏遠，探訪Puffin還要講天時，除了是「5月至8月限定」活動外，下雨天「捕獲」牠們的機會遠比晴天高。當日，Christy相當Lucky，由於整個行程均下著連綿雨，Puffin全都乖乖待在懸崖邊，為數可觀自然場面壯觀，難怪Christy大感興奮，瘋狂打卡！

靚到一個點，啱晒打卡。（《冰島潮什麼》圖片）

另節目中介紹的兩個天然溫泉亦是相當特別，先是坐落冰島東部、當地唯一一座飄浮於湖上面的地熱溫泉，特別之處除了有三個氣溫介乎38至42度的溫泉任君選擇外，旁邊更是水溫低至15度的天然水，入場顧客可隨意選擇「冰火」心水；不過Christy卻似乎難頂低溫，甫跳落水即咿嘩大叫，與旁邊暢泳的顧客相映成趣。另一天然溫泉則為馳名的「米湖溫泉」，該溫泉以超靚「Baby Blue」見稱，除了打卡一流，更有助白滑皮膚，難怪Christy浸到唔捨得走！

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